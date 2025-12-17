Concejo dio luz verde al Metro de Medellín para crear reaseguradora en islas Bermudas, ¿por qué hay polémica?

Con un apoyo de 15 votos a favor y solamente tres en contra, el Concejo de Medellín autorizó este miércoles al Metro para crear una filial en islas Bermudas, en medio de un proyecto que puso a la entidad en el ojo del debate público.
Mientras la empresa ha defendido la idea como una herramienta para optimizar el uso de los recursos públicos y protegerse ante el volátil mercado de los seguros, durante los últimos días varios corporados expresaron reparos por el proyecto, sobre todo por la rapidez con la que fue tramitado y otros por considerar que la estructura societaria implicaría riesgos.
El documento en cuestión es el proyecto de acuerdo 75 de 2025 y consta de un articulado en el que se autoriza al gerente del Metro, Tomás Elejalde, para crear una reaseguradora cautiva 100 % de propiedad del Metro con domicilio en Bermudas y “un término de duración indefinida”.
En su exposición de motivos, el proyecto reseñó que el Metro debe constantemente suscribir pólizas para proteger sus activos y su infraestructura, una tarea que, por cuenta de la magnitud de los riesgos y la volatilidad del mercado internacional de aseguramiento, demanda cada vez más recursos y esfuerzos para la empresa.