¡Pilas, conductores! A partir de hoy arrancan multas por pico y placa en el Valle de Aburrá

Después de una semana de pedagogía, llegó la hora de sacar la billetera para quienes incumplan el nuevo pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá. Desde hoy comienza oficialmente la fase sancionatoria de la medida, por lo que los conductores que circulen durante el horario de restricción se expondrán a una multa de $633.232 y la inmovilización de su vehículo.

La nueva rotación comenzó el pasado lunes 3 de agosto y durante sus primeros días las autoridades aplicaron sanciones pedagógicas. En esta etapa, los conductores que infringieron la restricción debieron asistir a un curso, sin que se les cobrara la multa económica.

Ese periodo termina hoy, y la infracción tendrá consecuencias económicas. El valor establecido corresponde a 52,29 Unidades de Valor Básico (UVB), mecanismo utilizado desde 2024 para calcular algunas sanciones de tránsito en Colombia.

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La nueva rotación del pico y placa rige de lunes a viernes, entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, en Medellín y los otros nueve municipios del Valle de Aburrá.

Para los vehículos particulares se tiene en cuenta el último número de la placa, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se utiliza el primer dígito. La distribución quedó de la siguiente manera: lunes 5 y 8; martes 1 y 4; miércoles 0 y 2; jueves 3 y 6; y viernes 7 y 9. La rotación estará vigente, inicialmente, hasta el 29 de enero de 2027.