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¡Pilas, conductores! A partir de hoy arrancan multas por pico y placa en el Valle de Aburrá

Aquellos conductores que no cumplan la norma, deberán pagar $633.232 y se les inmovilizarán sus vehículos.

  • La distribución quedó de la siguiente manera: lunes 5 y 8; martes 1 y 4; miércoles 0 y 2; jueves 3 y 6; y viernes 7 y 9. La rotación estará vigente, inicialmente, hasta el 29 de enero de 2027. FOTO Manuel Saldarriaga.
    La distribución quedó de la siguiente manera: lunes 5 y 8; martes 1 y 4; miércoles 0 y 2; jueves 3 y 6; y viernes 7 y 9. La rotación estará vigente, inicialmente, hasta el 29 de enero de 2027. FOTO Manuel Saldarriaga.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 8 horas
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Después de una semana de pedagogía, llegó la hora de sacar la billetera para quienes incumplan el nuevo pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá. Desde hoy comienza oficialmente la fase sancionatoria de la medida, por lo que los conductores que circulen durante el horario de restricción se expondrán a una multa de $633.232 y la inmovilización de su vehículo.

La nueva rotación comenzó el pasado lunes 3 de agosto y durante sus primeros días las autoridades aplicaron sanciones pedagógicas. En esta etapa, los conductores que infringieron la restricción debieron asistir a un curso, sin que se les cobrara la multa económica.

Ese periodo termina hoy, y la infracción tendrá consecuencias económicas. El valor establecido corresponde a 52,29 Unidades de Valor Básico (UVB), mecanismo utilizado desde 2024 para calcular algunas sanciones de tránsito en Colombia.

Lea más: La millonada que pagará en multas conductor que se le quiso volar a los guardas en el occidente de Medellín: esto pasó

La nueva rotación del pico y placa rige de lunes a viernes, entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, en Medellín y los otros nueve municipios del Valle de Aburrá.

Para los vehículos particulares se tiene en cuenta el último número de la placa, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se utiliza el primer dígito. La distribución quedó de la siguiente manera: lunes 5 y 8; martes 1 y 4; miércoles 0 y 2; jueves 3 y 6; y viernes 7 y 9. La rotación estará vigente, inicialmente, hasta el 29 de enero de 2027.

La diferencia principal frente a los primeros días de implementación es que desde este lunes los agentes de tránsito ya podrán imponer el comparendo económico correspondiente a la infracción.

Además, la sanción no necesariamente dependerá de que un agente encuentre al conductor en la vía. Las cámaras de fotodetección habilitadas en Medellín, Bello, Itagüí y Sabaneta también podrán detectar el incumplimiento. En Envigado, las cámaras se encuentran ubicadas en zonas donde no opera la restricción.

Los agentes de tránsito de los diez municipios del Valle de Aburrá también están facultados para imponer los comparendos y, cuando corresponda, ordenar la inmovilización del vehículo.

No todos los automotores están sometidos a la restricción. Los vehículos eléctricos, híbridos y aquellos que funcionan con gas natural vehicular, siempre que cumplan con las condiciones establecidas y tengan el registro correspondiente, permanecen exentos. También existen excepciones para determinados vehículos de organismos de socorro, medios de comunicación, etc.

¿Dónde no aplica el pico y placa?

Aunque la restricción tiene alcance metropolitano, existen corredores y sectores específicos donde los conductores pueden movilizarse sin importar el número de su placa.

Entérese: Esté pilas que ya rotó el pico y placa en Medellín: ¿desde cuándo empiezan las multas y de cuánto serán?

En Medellín permanecen exentos de la medida corredores como la autopista Sur y la avenida Regional, además de la vía Las Palmas, la vía al Túnel de Occidente y las vías de los cinco corregimientos. Sin embargo, los conductores deben tener especial cuidado con los límites de jurisdicción. Un corredor que esté exento en Medellín puede tener restricciones cuando atraviesa otro municipio del Valle de Aburrá.

Por ejemplo, la avenida Regional y la autopista Sur tienen tramos en los que sí se aplica la medida dependiendo del municipio por el que se esté circulando.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿De cuánto es la multa por incumplir el pico y placa?
La sanción económica es de $633.232, equivalente a 52,29 Unidades de Valor Básico (UVB).
¿También pueden inmovilizar el vehículo?
Sí. Además del comparendo económico, el incumplimiento puede generar la inmovilización del vehículo.
¿Qué pasó durante la primera semana de la nueva rotación?
Entre el 3 y el 9 de agosto se desarrolló una etapa pedagógica. Los conductores que incumplieron debieron asistir a un curso, pero no recibieron todavía la multa económica.
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