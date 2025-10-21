x

Asesinaron a quien sería el sucesor de “Mono Rolex” dentro de su carro en Aranjuez, Medellín

Lo atacaron cuando estaba recogiendo unos productos para hacer una merienda. Las autoridades investigan un ajuste de cuentas dentro de esta estructura, que había perdido a su legendario líder hace dos meses.

  En este punto de la calle 71A con la carrera 47, en Aranjuez, ocurrió el asesinato de Alexis Quintero Restrepo, alias El Cabezón, quien habría heredado el poder de la banda Los Rolex, luego del asesinato de alias Mono Rolex. FOTO: ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ
Santiago Olivares Tobón
Metro

20 de octubre de 2025
El poder de la banda Los Rolex, una estructura dedicada al hurto de relojes de alta gama y joyería en Medellín, quedó huérfano por segunda vez en dos meses. En las últimas horas asesinaron a Alexis Quintero Restrepo, alias El Cabezón, quien habría heredado el liderazgo de este grupo criminal luego de que asesinaran en agosto pasado a alias Mono Rolex.

El asesinato de este hombre de 23 años ocurrió a las 9:57 de la noche del pasado domingo en la calle 71A con la carrera 47, en el barrio Aranjuez, nororiente de Medellín, luego de que llegara a un establecimiento comercial en compañía de su novia con la idea de comprar comida para hacer una merienda en su casa, en este mismo barrio.

Según el reporte judicial, mientras que por una ventanilla le estaban entregando los productos de la compra a su compañera sentimental, por la otra llegaron dos hombres en una moto KTM Duke 200 y uno de ellos le disparó por la ventanilla en seis oportunidades, provocándole lesiones en el pecho, el abdomen, el estómago y la espalda. Falleció tras este ataque.

La mujer que lo acompañaba y la comerciante que les estaba vendiendo los productos alimenticios no sufrieron lesiones en este ataque. Los agresores, por su parte, escaparon del sitio, aunque sus movimientos quedaron registrados en cámaras privadas y públicas que había en el sector.

Quintero Restrepo, de acuerdo con los informes de inteligencia, había asumido el liderazgo de este grupo criminal, luego de que el pasado 11 de agosto, en el barrio Manrique Central, asesinaran de una manera similar, dentro de su vehículo, a Juan Pablo Estrada Builes, alias Mono Rolex, quien por años había sido el máximo representante de este grupo criminal.

Las autoridades investigan si este asesinato estaría relacionado con un ajuste de cuentas dentro de esta misma organización y si estaría vinculada con el asesinato de Mono Rolex. Incluso se habla de una vinculación en estos hechos de la banda La Terraza, organización que coordinaría los movimientos de este grupo delincuencial.

Este hombre tenía antecedentes por los delitos de falsedad marcaria (3 de mayo de 2021), hurto calificado (21 de diciembre de 2017 y 22 de enero de 2022) y por violencia intrafamiliar (6 de diciembre de 2024). Se presentaba como comerciante de vehículos, aunque no tendría un almacén donde haría estos negocios.

La estructura Los Rolex es reconocida por cometer hurtos millonarios a personas que se encuentran, principalmente, en las comunas 10 (La Candelaria), 11 (Laureles-Estadio), 14 (El Poblado) y 16 (Belén). Su nombre se debe a su predilección por buscar víctimas que luzcan relojes de marcas lujosas como la que les da el nombre u otras como Cartier, Hublot, TAG Heuer o Piguet, que en el mercado se pueden conseguir en no menos de 10 millones de pesos.

Con este homicidio son 21 las muertes violentas que se registra en la comuna 4 (Aranjuez), 10 casos más de los que se contabilizaban el año pasado, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc).

Preguntas sobre la nota:

¿Quién era alias “El Cabezón”?
Era Alexis Quintero Restrepo, señalado líder de la banda Los Rolex, dedicada al hurto de relojes y joyas de lujo en Medellín.
¿Qué investiga la Policía sobre el caso?
Si se trató de un ajuste de cuentas interno entre estructuras criminales como Los Rolex y La Terraza.
¿Cuántos homicidios van en Aranjuez en 2025?
Con este crimen, la comuna 4 suma 21 homicidios, diez más que el año anterior según el Sisc.
