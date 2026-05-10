Así es la tarea en escuelas para 2.440 niños con autismo en Medellín

En las instituciones educativas adscritas a la Alcaldía de Medellín hay más de 300.000 estudiantes, de los cuales 2.440 tienen TEA –Trastorno del Espectro Autista–, y debido a su condición neurodiversa requieren un acompañamiento específico durante su proceso de aprendizaje.
Sin embargo, a ellos se les dificulta adquirir el conocimiento a través de metodologías convencionales. Es por eso que en Colombia con el Decreto 1421 de 2017, se implementó el Plan Individual de Ajustes Razonables PIAR y el Diseño Universal para el Aprendizaje DUA, con el fin de garantizar la educación inclusiva para personas con discapacidad.
El punto es que después de casi 9 años de vigencia de esta normativa, el reto para incluir a los niños y niñas con TEA en el sistema educativo paisa es cada vez mayor, lo que les exige a las entidades no solo reconocer la teoría del PIAR y el DUA, sino disponer de alternativas suficientes para garantizar el aprendizaje de esta población, ¿pero sí lo están haciendo?