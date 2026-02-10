Cárcel Metropolitana de Medellín avanza en un 9%: estaría lista en el primer trimestre de 2027

La Alcaldía de Medellín informó que la construcción de la Cárcel Metropolitana, destinada a albergar a 1.339 sindicados, ya registra un avance del 9%. Según el alcalde Federico Gutiérrez, la obra permitirá descongestionar las estaciones de policía, la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y otros espacios de detención temporal.

La administración distrital ha destacado este proyecto al afirmar que sería una solución para la crítica situación del sistema penitenciario de Medellín y el Área Metropolitana, que reporta un hacinamiento entre el 200% y 250%, según la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Además, la construcción cumple con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en las sentencias STP-14283 de 2019 y SU-122 de 2022, que instan a mejorar las condiciones de los sindicados.

“Nos va a permitir dar cumplimiento como ciudad a una sentencia de la corte frente al tema de responsabilidad sobre los sindicados”, explicó el mandatario local al tiempo que destacó que la construcción se realiza mediante un esquema de Asociación Público-Privada (APP), siendo la primera cárcel en el país bajo esta modalidad.

El alcalde señaló que la obra se inició en septiembre del año pasado y que, con vigencias futuras comprometidas por Medellín durante los próximos 10 años por alrededor de un billón de pesos a valor presente (inicialmente eran $675.000 millones), se espera que los primeros sindicados puedan ser trasladados al centro penitenciario antes de finalizar el primer trimestre del próximo año.

“Va para adelante con su construcción, con su interventoría. La deben de estar entregando justamente en febrero o marzo para que una vez quede la adecuación total, antes de terminar el primer trimestre del año entrante, estemos llevando allá los primeros sindicados”, afirmó Gutiérrez.