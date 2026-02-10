x

Cárcel Metropolitana de Medellín avanza en un 9%: estaría lista en el primer trimestre de 2027

Este proyecto busca descongestionar las estaciones de Policía y disminuir el hacinamiento en el Área Metropolitana que está entre 200% y 250%. Aquí sus avances.

  • El proyecto de la cárcel metropolitana de Medellín se construirá en el corregimiento de San Cristóbal. FOTO: Cortesía
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 3 horas
La Alcaldía de Medellín informó que la construcción de la Cárcel Metropolitana, destinada a albergar a 1.339 sindicados, ya registra un avance del 9%. Según el alcalde Federico Gutiérrez, la obra permitirá descongestionar las estaciones de policía, la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y otros espacios de detención temporal.

La administración distrital ha destacado este proyecto al afirmar que sería una solución para la crítica situación del sistema penitenciario de Medellín y el Área Metropolitana, que reporta un hacinamiento entre el 200% y 250%, según la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Además, la construcción cumple con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en las sentencias STP-14283 de 2019 y SU-122 de 2022, que instan a mejorar las condiciones de los sindicados.

Entérese: Así funcionará la primera cárcel de alianza público-privada de Colombia que se construye en Medellín

“Nos va a permitir dar cumplimiento como ciudad a una sentencia de la corte frente al tema de responsabilidad sobre los sindicados”, explicó el mandatario local al tiempo que destacó que la construcción se realiza mediante un esquema de Asociación Público-Privada (APP), siendo la primera cárcel en el país bajo esta modalidad.

El alcalde señaló que la obra se inició en septiembre del año pasado y que, con vigencias futuras comprometidas por Medellín durante los próximos 10 años por alrededor de un billón de pesos a valor presente (inicialmente eran $675.000 millones), se espera que los primeros sindicados puedan ser trasladados al centro penitenciario antes de finalizar el primer trimestre del próximo año.

Le puede interesar: Cárcel de San Cristóbal ya tiene su plata asegurada: APP recibió $215.000 millones

“Va para adelante con su construcción, con su interventoría. La deben de estar entregando justamente en febrero o marzo para que una vez quede la adecuación total, antes de terminar el primer trimestre del año entrante, estemos llevando allá los primeros sindicados”, afirmó Gutiérrez.

Avances e inversiones

El proyecto de la Cárcel Metropolitana, que se construye en el corregimiento de San Cristóbal, logró garantizar su financiamiento mediante una inyección de $215.000 millones, anunciada por el Grupo Aval.

“(La cárcel) será financiada exclusivamente por Banco de Occidente y Banco de Bogotá, bajo la asesoría financiera de Aval Banca de Inversión”, señaló la entidad bancaria.

El Grupo Aval destacó que la iniciativa permitirá mejorar la prestación de servicios públicos esenciales y fortalecer la capacidad institucional del Estado, generando un modelo de gestión pública más eficiente mediante la participación del sector privado. La obra se desarrolla en conjunto con la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. (Prodemex), ganadora de la licitación en 2023.

