Balacera en Medellín: funcionario del Inpec quedó herido tras intentar recuperar objetos robados en Robledo

Un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec ) y otro hombre resultaron heridos durante un intercambio de disparos ocurrido en el barrio Robledo Miramar, en el noroccidente de Medellín. El hecho se registró en un establecimiento ubicado en la carrera 79 # 91B-29, cuando el servidor, de 30 años y vestido de civil, acudió al lugar con el propósito de recuperar varios elementos que, según la información preliminar de las autoridades, habían sido hurtados a su compañera sentimental. En medio de la situación, fue abordado por personas armadas, lo que dio paso al enfrentamiento con armas de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes de la investigación, el funcionario utilizó un arma de su propiedad para responder a la amenaza. Como consecuencia del intercambio de disparos, uno de los presuntos agresores resultó herido, mientras que el integrante del Inpec también sufrió lesiones. Tras el incidente, ambos fueron trasladados a centros asistenciales de Medellín. El funcionario recibió atención en la Clínica SURA de la calle 33, donde ingresó con pronóstico estable. El otro lesionado fue capturado en flagrancia por la Policía y permanece bajo custodia médica en el Hospital La María, también en condición estable.

Lugar donde se presentó el intercambio de disparos en el barrio Robledo Miramar. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

CTI asumió la investigación del caso

Al sitio acudieron funcionarios del Grupo de Actos Urgentes y Diligencias Judiciales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para adelantar la inspección y la recolección de elementos probatorios. De manera preliminar, el proceso quedó radicado bajo la conducta punible de tentativa de homicidio con arma de fuego. Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el intercambio de disparos y determinar la participación de los involucrados.

El servidor, de 30 años, buscaba recuperar objetos hurtados a su compañera sentimental. FOTO: Colprensa

Presencia de estructuras delincuenciales en Robledo

La Comuna 7 de Medellín presenta presencia de Grupos Delincuenciales Comunes Organizados (GDCO) y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), de acuerdo con información conocida por las autoridades. Entre las estructuras señaladas en esta zona se encuentra el GDO “Robledo”, identificado como una organización que agrupa diferentes combos con influencia sobre actividades ilícitas en el noroccidente de la ciudad. Según los registros, esta estructura mantiene coordinación sobre economías ilegales como el microtráfico y el lavado de activos, además de responder a alianzas dentro de la denominada “Oficina”.

En distintos sectores de Robledo, el control territorial es ejercido por grupos locales identificados como “El Diamante”, “Curazao”, “Aures”, “Villa Sofía” y “La Colinita”, además de estructuras con presencia en los sectores altos de “Miramar”, de acuerdo con la información conocida por las autoridades. Según la información disponible, estas estructuras operan como brazos del GDO principal y desarrollan actividades relacionadas con extorsiones o “vacunas” dirigidas al transporte público, establecimientos comerciales, obras de construcción y distribuidores de productos básicos.

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