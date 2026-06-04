Golpe a la banda de San Pablo: capturan a cuatro presuntos coordinadores y 11 integrantes más

Las anotaciones que corresponderían a los cobros de “vacunas” que hacían a sus víctimas en la zona nororiental de Medellín son parte del material probatorio que tienen las autoridades contra 15 personas que acaban de ser capturadas como presuntas integrantes de la banda delincuencial San Pablo. Le recomendamos leer: ¿Por qué están frenando operativos contra bandas en Medellín? Este es un Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDC) que actúa desde hace varias décadas en esa parte de la capital antioqueña y que estaría articulado con la también longeva banda de La Terraza, y de manera más específica su acción se concentra sobre todo en las comunas 1 (Popular) y 3 (Manrique). La organización estaba siendo objeto de investigación a partir de múltiples denuncias relacionadas con extorsiones, afectaciones a comerciantes, control ilegal de rentas y hechos violentos que impactaban la convivencia en esta parte de la ciudad. Así mismo, de acuerdo con la investigación, la estructura ilegal estaría realizando exigencias extorsivas a cerca de mil comerciantes, obteniendo rentas criminales que superarían los 600 millones de pesos mensuales. Con todas esas acciones la agrupación se ha convertido en el terror de sectores como Santo Domingo, Popular 1, Moscú, La Esperanza, Barrios Unidos, Carambolas, Bello Oriente y La Aldea. “Investigadores especializados en la lucha contra el secuestro y la extorsión, en atención a las denuncias interpuestas por más de 10 víctimas, adelantaron durante ocho meses un proceso investigativo que permitió recolectar elementos materiales probatorios suficientes para vincular a estas personas por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado”, detalló el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Henry Bello Cubides.

Las capturas se hicieron mediante varios allanamientos efectuados en la zona nororiental de Medellín. FOTO: MEVAL

El alto oficial precisó también que con base en ese acervo un juez emitió las respectivas órdenes de captura que finalmente los uniformados adscritos al Gaula urbano hicieron efectivas contra 14 personas, mientras que otra más fue aprehendida en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Entre los elementos probatorios recolectados en los allanamientos que hicieron parte de la operación hay, según las autoridades, registros de cobros de extorsiones, plata en efectivo, aparatos de comunicaciones y droga lista para su distribución. También le sugerimos ver: Golpe a banda que cobraba hasta $10 millones para resolver peleas de vecinos en barrios de la comuna 13, de Medellín “Estamos golpeando las estructuras desde sus coordinadores, sus finanzas y sus redes criminales. Medellín no será refugio para quienes viven de la extorsión, el secuestro y la intimidación de nuestros ciudadanos. Vamos tras ellos y los estamos llevando ante la justicia”, precisó por su parte el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía. Los aprehendidos deberán responder por delitos como concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, secuestro simple, tortura, hurto y extorsión. Entre ellos hay cuatro coordinadores de zona conocidos con los alias de ‘la Mika’, ‘Pirulo’, ‘Bedoya’ y ‘el Ciego’. Durante el operativo fueron incautados 15 millones de pesos en efectivo, ocho teléfonos celulares, 340 cigarrillos de marihuana, 180 dosis empacadas en tubos plásticos, 100 bolsas de una sustancia con características de base de coca y documentación utilizada para registrar cobros extorsivos a las víctimas.

Dos grupos longevos