Basuras agravaron emergencia en Manrique, en Medellín: sacaron 10 volquetadas de residuos de 2 quebradas

Más de 10 volquetadas de basura, entre colchones, muebles y, principalmente, escombros y material de construcción, fueron retirados de las quebradas La Máquina y La Mansión, durante una jornada de limpieza realizada después de la emergencia que dejó un niño de 5 años muerto y 11 familias evacuadas en Manrique, oriente de Medellín. Lea acá: Medellín produce 60 toneladas más de basura al día este año: ¿qué pasa? Estos residuos obstruyeron el cauce y la cobertura de las quebradas, impidiendo el filtrado natural del agua y generando represamientos que agravaron el impacto de las intensas lluvias. La emergencia dejó además 28 casas afectadas. El niño de 5 años falleció después de que un muro, empujado por la presión del agua, cayera sobre él. Su padre salió al escuchar el estruendo y logró rescatar a uno de sus hijos, pero no pudo salvar al pequeño.

“Las quebradas no son botaderos de basura. Cuando caen precipitaciones y se juntan con toda la basura, con el material que se arrastra y las rocas, se desbordan las quebradas y ocurren las tragedias”, afirmó el alcalde Federico Gutiérrez. Además de los organismos de atención —Bomberos de Medellín y el Dagrd—, la Secretaría de Medio Ambiente y Emvarias hicieron presencia con un plan de limpieza en la quebrada.

¿Desde hace cuánto se reportan emergencias en Manrique por acumulación de basuras?

Desde hace años, los habitantes de la comuna vienen alertando sobre el mal manejo de los residuos en el sector. En 2021, la comunidad reportó que entre la carrera 45 con calle 85 y la calle 78 había, en cada esquina, montones de basura, muebles viejos y escombros. “Aquí vienen y recogen, pero al momentico llegan y tiran más”, dijo Adriana Molina, comerciante del sector. El problema no ha hecho sino crecer. Según cifras de Emvarias, en 2025 se recogieron en Medellín un promedio de 2.068 toneladas de basura diarias, frente a las 1.926 del año anterior: 140 toneladas más cada día. En comunas como Manrique, el crecimiento urbano, la proliferación de locales comerciales y el auge de las plataformas de domicilios han aportado a ese incremento.

Las consecuencias fueron visibles en siete cuadras afectadas por el arrastre de sedimento, lodo y escombros, con daños en viviendas e infraestructura pública. Las basuras obstruyeron además la red hidráulica de la quebrada La Mansión, conectada con La Máquina, y generaron fallas en la infraestructura vial. “En el sector El Jardín, antes de la cancha, en la calle 32A con 84, hay un canal que resultó muy afectado con la avenida torrencial de este viernes”, explicó Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín. Por eso la carrera 32 permanece cerrada mientras se adelantan los trabajos de reparación.

La línea azul discontinua corresponde a la quebrada La Máquina que pasa debajo de las vías. El verde y la línea amarilla es la canalización afectada que se encuentra en medio de trabajos de limpieza y recuperación. FOTO CORTESÍA