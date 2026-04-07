Más allá de ‘Papá Pitufo’: los otros cinco escándalos de la DNI en el gobierno Petro

La Dirección Nacional de Inteligencia vuelve al ojo del huracán: las reuniones entre su exdirector, Jorge Lemus, y el abogado Luis Felipe Ramírez, defensor del zar del contrabando Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, reavivan las dudas sobre una entidad que no logra salir de la polémica.
El pasado domingo, Noticias Caracol reveló grabaciones de dos reuniones realizadas en febrero de 2025 en las que se evidencian los acercamientos del Gobierno con Marín, incluso antes que las autoridades colombianas.
Pero el caso de alias Papá Pitufo no es el único que ha puesto en duda el papel de la DNI en el gobierno. Desde que el presidente Petro llegó al poder, ha nombrado como directores a cuatro exintegrantes del M-19. El actual es René Guarín, ingeniero de sistemas.
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Con Guarín ya son cuatro los exguerrilleros que han ocupado la dirección de esa central de inteligencia estatal: Manuel Alberto Casanova, el prófugo Carlos Ramón González, Jorge Lemus —hoy en el escándalo de ‘Papá Pitufo’— y René Guarín.