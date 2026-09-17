Esta es la estrategia de bosques urbanos por la que uno de los encuentros sobre árboles más importantes del mundo eligió a Medellín

Del 8 al 10 de octubre, Medellín acogerá a expertos nacionales e internacionales, investigadores, autoridades ambientales y amantes de los árboles del país y de otras partes del mundo para la sexta Conferencia Internacional de Diversidad de Árboles Urbanos.

La elección de la ciudad como sede no es casualidad: responde a años de trabajo reconocido internacionalmente en sostenibilidad ambiental, gestión urbana, infraestructura verde y conservación de la biodiversidad, factores que han convertido a Medellín en un referente mundial en transformación urbana.

Este es uno de los encuentros mundiales más importantes de árboles urbanos, y en esta edición el lema será “Árboles urbanos para ciudades más saludables, seguras y bien gestionadas”.

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La programación incluye conferencias magistrales, paneles de expertos, presentaciones científicas que se desarrollarán en el Salón Restrepo del Jardín Botánico, además de exposición de pósteres y recorridos por algunos de los espacios verdes más representativos de la capital antioqueña.

Abordará temas como gobernanza y participación ciudadana, salud pública y cambio climático, inventario y monitoreo del arbolado urbano, así como la gestión del riesgo asociada a los árboles en las urbes.

“Este nuevo evento, que ha seleccionado a Medellín como la Capital del Árbol del Mundo, es un orgullo para nosotros, porque reconoce todo el esfuerzo que se ha hecho por parte del Distrito, la academia y organizaciones muy importantes”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez cuando se anunció el evento.

Parte de ese reconocimiento se materializó recientemente cuando Medellín recibió, por cuarta vez, el título de “Ciudad Árbol del Mundo”, una designación que otorga cada año la iniciativa Tree Cities of the World, conformada por la Arbor Day Foundation y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El anuncio se hizo el 29 de abril, fecha en la que se celebra mundialmente el Día del Árbol, y reconoció el trabajo de 283 ciudades en 24 países, hogar de 410 millones de personas.

En Colombia, además de Medellín, otras tres ciudades ostentan este título: Barranquilla, que lo ha ganado en seis ocasiones; Cali, que también lo ha recibido cuatro veces; y Tocancipá, reconocida en tres oportunidades.

Para obtener la distinción, una ciudad debe cumplir cinco requisitos: contar con una entidad o funcionario encargado del cuidado de los árboles; tener normas y políticas de protección forestal; mantener un inventario de las especies locales que permita planear su mantenimiento y siembra; asignar un presupuesto anual para la gestión de los bosques urbanos; y realizar eventos periódicos que generen conciencia sobre el cuidado de la naturaleza.

La ciudad ha respondido a la altura a esos requisitos. Según la Secretaría de Medio Ambiente, Medellín ha sembrado más de 195.000 árboles en zonas estratégicas desde 2024, en cerros tutelares, quebradas y reservas naturales, con el objetivo de restaurar hábitats, reducir la huella de carbono y mejorar la calidad del aire.

Además, en 2025 se recuperaron 250.000 metros cuadrados de espacio público verde, y para 2026 la Alcaldía proyecta intervenir 796.815 metros cuadrados adicionales en proyectos como corredores ecológicos.

Hoy, la ciudad tiene aproximadamente 650.000 árboles, de los cuales 461.720 están registrados en el Sistema de Árbol Urbano (SAU), la plataforma que monitorea la presencia y el estado de cada especie.

En total, Medellín alberga 826 especies de árboles, arbustos y palmas, aunque el 35% del arbolado corresponde a solo 20 especies —las más comunes son el mango, el urapán y el guayacán amarillo—, de las cuales apenas siete son nativas.