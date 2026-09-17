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Esta es la estrategia de bosques urbanos por la que uno de los encuentros sobre árboles más importantes del mundo eligió a Medellín

Del 8 al 10 de octubre, la ciudad recibirá a expertos, líderes ambientales y amantes de los árboles de todo el mundo para uno de los encuentros más importantes sobre bosques urbanos del planeta. La designación llega después de que Medellín recibiera, por cuarta vez, el título de “Ciudad Árbol del Mundo”.

  • Los guayacanes son una de las especies de árboles más comunes. En el barrio Prado, 102 guayacanes sembrados en 1926 son patrimonio histórico de la ciudad. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    Los guayacanes son una de las especies de árboles más comunes. En el barrio Prado, 102 guayacanes sembrados en 1926 son patrimonio histórico de la ciudad. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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Del 8 al 10 de octubre, Medellín acogerá a expertos nacionales e internacionales, investigadores, autoridades ambientales y amantes de los árboles del país y de otras partes del mundo para la sexta Conferencia Internacional de Diversidad de Árboles Urbanos.

La elección de la ciudad como sede no es casualidad: responde a años de trabajo reconocido internacionalmente en sostenibilidad ambiental, gestión urbana, infraestructura verde y conservación de la biodiversidad, factores que han convertido a Medellín en un referente mundial en transformación urbana.

Este es uno de los encuentros mundiales más importantes de árboles urbanos, y en esta edición el lema será “Árboles urbanos para ciudades más saludables, seguras y bien gestionadas”.

Entérese: Estos son los árboles más viejos e impresionantes de Medellín

La programación incluye conferencias magistrales, paneles de expertos, presentaciones científicas que se desarrollarán en el Salón Restrepo del Jardín Botánico, además de exposición de pósteres y recorridos por algunos de los espacios verdes más representativos de la capital antioqueña.

Abordará temas como gobernanza y participación ciudadana, salud pública y cambio climático, inventario y monitoreo del arbolado urbano, así como la gestión del riesgo asociada a los árboles en las urbes.

“Este nuevo evento, que ha seleccionado a Medellín como la Capital del Árbol del Mundo, es un orgullo para nosotros, porque reconoce todo el esfuerzo que se ha hecho por parte del Distrito, la academia y organizaciones muy importantes”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez cuando se anunció el evento.

Parte de ese reconocimiento se materializó recientemente cuando Medellín recibió, por cuarta vez, el título de “Ciudad Árbol del Mundo”, una designación que otorga cada año la iniciativa Tree Cities of the World, conformada por la Arbor Day Foundation y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El anuncio se hizo el 29 de abril, fecha en la que se celebra mundialmente el Día del Árbol, y reconoció el trabajo de 283 ciudades en 24 países, hogar de 410 millones de personas.

En Colombia, además de Medellín, otras tres ciudades ostentan este título: Barranquilla, que lo ha ganado en seis ocasiones; Cali, que también lo ha recibido cuatro veces; y Tocancipá, reconocida en tres oportunidades.

Para obtener la distinción, una ciudad debe cumplir cinco requisitos: contar con una entidad o funcionario encargado del cuidado de los árboles; tener normas y políticas de protección forestal; mantener un inventario de las especies locales que permita planear su mantenimiento y siembra; asignar un presupuesto anual para la gestión de los bosques urbanos; y realizar eventos periódicos que generen conciencia sobre el cuidado de la naturaleza.

La ciudad ha respondido a la altura a esos requisitos. Según la Secretaría de Medio Ambiente, Medellín ha sembrado más de 195.000 árboles en zonas estratégicas desde 2024, en cerros tutelares, quebradas y reservas naturales, con el objetivo de restaurar hábitats, reducir la huella de carbono y mejorar la calidad del aire.

Además, en 2025 se recuperaron 250.000 metros cuadrados de espacio público verde, y para 2026 la Alcaldía proyecta intervenir 796.815 metros cuadrados adicionales en proyectos como corredores ecológicos.

Hoy, la ciudad tiene aproximadamente 650.000 árboles, de los cuales 461.720 están registrados en el Sistema de Árbol Urbano (SAU), la plataforma que monitorea la presencia y el estado de cada especie.

En total, Medellín alberga 826 especies de árboles, arbustos y palmas, aunque el 35% del arbolado corresponde a solo 20 especies —las más comunes son el mango, el urapán y el guayacán amarillo—, de las cuales apenas siete son nativas.

El patrimonio natural

Más allá de las cifras, Medellín tiene una relación particular con sus árboles: 697 de ellos están declarados patrimonio natural y cultural de la ciudad por su valor histórico, simbólico, ecológico y paisajístico, según la Secretaría de Medio Ambiente. De ese total, 227 son considerados “históricos”, 376 “de interés público” y 94 “notables”.

“No hablamos de árboles y palmas patrimoniales porque todos nos prestan servicios ecosistémicos; en ese sentido, ninguno es más importante que otro. Hacemos énfasis en que, además, estos tienen memoria, identidad y cultura, porque cada uno evoca una calle o comuna, y dan cuenta de lo que fue Medellín”, explica Lucenit Solano, ingeniera agrónoma que lidera este proyecto desde 2012.

Entre los ejemplares históricos —individuos de más de 50 años— destacan los 102 guayacanes amarillos y rosados sembrados en 1926, cuando se creó el barrio Prado, por iniciativa del urbanista Ricardo Olano. También sobrevive el árbol más antiguo del que se tiene registro en la ciudad: una ceiba bonga ubicada en La Playa, plantada hacia 1857 por Gabriel Echeverri a orillas de la quebrada Santa Elena.

En la categoría de “notables” —seleccionados por su altura, floración o singularidad estética— sobresale el árbol de bala de cañón del parque de Belén, atractivo turístico por sus extrañas flores y semillas, y el cámbulo de la glorieta de San Diego, que al florecer se tiñe de un naranja intenso.

Uno de los casos que más lo sorprende es el del carbonero de Medellín (Calliandra medellinensis), un árbol endémico del Valle de Aburrá del que solo se han registrado 30 ejemplares en toda el área metropolitana, y que estudios genéticos del Jardín Botánico confirmaron como una especie con identidad propia, cercana evolutivamente al Calliandra magdalenae.

Pero más allá de su valor histórico o cultural, los árboles siguen siendo vitales para la ciudad por sus servicios esenciales: sombra, confort térmico, embellecimiento del paisaje, refugio para fauna urbana y oxígeno.

Una ciudad comprometida a nivel internacional

El reconocimiento que llega ahora con la Conferencia Internacional de Diversidad de Árboles Urbanos no es el primer compromiso internacional de la ciudad en esta materia. Desde 2021, Medellín forma parte, junto a Bogotá y otras 29 grandes urbes del mundo —entre ellas Barcelona, Londres, Tokio y Buenos Aires—, de la Declaración de Naturaleza Urbana promovida por el C40, el Grupo de Liderazgo Climático que reúne a 97 ciudades comprometidas con la acción climática.

Con esa firma, Medellín se comprometió a destinar entre el 30% y el 40% de su superficie construida a espacios verdes para el año 2030, e implementó desde entonces proyectos como los Corredores Verdes, que según el propio C40 lograron reducir la temperatura en la ciudad en dos grados centígrados tras la siembra de más de 10.000 árboles.

Con la Conferencia Internacional de Diversidad de Árboles Urbanos, programada para el 8, 9 y 10 de octubre, Medellín busca consolidar ese liderazgo ambiental y convertirse en punto de encuentro para quienes, alrededor del mundo, piensan el futuro de las ciudades a través de sus bosques.

EL SAU que monitorea los árboles urbanos, los árboles patrimoniales, las siembras y las estrategias de cuidado es quizá poco conocido. Lo más visto son los árboles florecidos y reconocimientos como este.

Lea más: La “memoria” de los árboles, una habilidad para almacenar información de su entorno

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo se realizará la Conferencia Internacional de Diversidad de Árboles Urbanos en Medellín?
El evento internacional está programado para desarrollarse durante tres días, del 8 al 10 de octubre, reuniendo a delegados globales sobre bosques e infraestructura verde.
¿Cuántos árboles tiene Medellín y cuántos son considerados patrimonio?
La ciudad cuenta con aproximadamente 650.000 árboles (461.720 registrados en el Sistema de Árbol Urbano - SAU). De ese total, 697 están declarados patrimonio natural y cultural por su valor histórico, ecológico o paisajístico (227 históricos, 376 de interés público y 94 notables).
¿Qué avances tiene Medellín en compromisos climáticos globales?
A través de la Declaración de Naturaleza Urbana del C40, Medellín se comprometió a destinar entre el 30% y el 40% de su superficie construida a zonas verdes para 2030. Iniciativas como los Corredores Verdes han permitido reducir la temperatura ambiente en hasta dos grados centígrados.
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