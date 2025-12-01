x

Fiestas más seguras para las mujeres en Medellín: 26 discotecas y bares adhieren a nuevo protocolo

La estrategia lleva por nombre “Pregunta por Ángela”. Conozca más detalles. Conozca cómo funciona esta ruta de prevención y atención de violencias, y cómo contribuye a un entretenimiento sostenible y seguro en Medellín.

  • ”Pregunta por Ángela” es una estrategia creada para garantizar la seguridad de las mujeres en discotecas y entornos de fiesta. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
Santiago Yepes Vidal
hace 8 horas
Con el objetivo de prevenir los actos de violencia contra las mujeres en discotecas y lugares de fiesta, el Distrito de Medellín creo el programa “Pregunta por Ángela”, una estrategia piloto que se implementó este año en tres corredores nocturnos de la ciudad: La 45 en Manrique, La 70 en Laureles y Provenza en El Poblado.

Lea más: A siete personas y sus familias se les dañó la Navidad por la pólvora: este fue el balance de daños de la alborada

Allí hubo un mayor acompañamiento por parte de las autoridades locales, esto para garantizar la seguridad de las mujeres en dichos puntos.

“Esta estrategia ha logrado que 26 bares y discotecas se sumen a la prevención y atención de violencias contra las mujeres en espacios de fiesta y entretenimiento. Hemos capacitado a más de 220 personas en cómo activar la ruta, y gracias a Pregunta por Ángela, hemos recibido 27 incidentes de violencias contra las mujeres en estos escenarios. Vamos a seguir creciendo con nuestros aliados: Asobares, Corporación Provenza, Personería y la Policía Metropolitana, dijo Manuela Restrepo Silva, vocera la Secretaría de las Mujeres de Medellín.

De los 27 casos reportados por la Administración Distrital, 17 son de violencia económica, tres de corte físico, cinco de tipo psicológico y dos de índole sexual.

Por su parte, Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares capítulo Antioquia, mencionó que “esta iniciativa es fundamental, sobretodo en una ciudad donde el turismo y el entretenimiento viene creciendo tanto, por lo que debe hacer una exigente para que este crecimiento sea sostenible y que sea una oportunidad para que las personas que disfruten de la noche se sientan seguras, especialmente las mujeres”.

Entérese: Se les dañó la fiesta pa’ diciembre: incautaron más de 17 mil botellas de licor adulterado en Medellín

Más estrategias para prevenir violencias contra la mujer

Ante los múltiples casos de feminicidio en el país, se creó la APP Alerta Rosa, una iniciativa paisa para que las mujeres activen una red de apoyo en caso de emergencia.

Manuela Arango, líder de Alma Fundación hace más de 10 años, fue quien ideó esta propuesta, una herramienta digital que busca recortar la brecha entre una situación de riesgo y la posibilidad de pedir ayuda.

La app ya fue descargada por más de 1.500 mujeres en su primera semana desde su lanzamiento el pasado 20 de noviembre, y se acompaña con una red de “zonas seguras” en comercios y universidades del departamento donde las usuarias pueden buscar ayuda presencial.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿En qué lugares de Medellín se puede usar la estrategia “Pregunta por Ángela”?
El programa piloto está activo en 26 bares y discotecas ubicados en los corredores nocturnos de La 45 en Manrique, La 70 en Laureles y Provenza en El Poblado. La Secretaría de las Mujeres busca expandir la cobertura a más establecimientos.
¿Cómo funciona la estrategia “Pregunta por Ángela” para pedir ayuda?
Si una mujer se siente en riesgo, acude a cualquier miembro del personal capacitado y pregunta por “Ángela” o dice la frase clave. El personal inmediatamente activa el protocolo de atención y acompañamiento, contactando a las autoridades si es necesario.
¿Qué es la APP Alerta Rosa y cómo se relaciona con esta estrategia?
Alerta Rosa es otra herramienta paisa que permite a las mujeres activar una red de apoyo en caso de emergencia mediante una aplicación. Ambas iniciativas son complementarias y buscan fortalecer la seguridad y la prevención de violencias en el Distrito de Medellín.
