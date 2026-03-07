Los 64 tipos de drogas nuevas que venden las bandas en las calles de Medellín

Con la idea de que haya más personas interesadas en “darse en la cabeza” con sustancias cada vez más raras y adictivas, las estructuras criminales no paran en su idea de combinar químicos, sin importantes los peligros para los consumidores. Se habla de que en la calle hay más de 700 sustancias, entre las comunes y las más raras, de las cuales 64 han aparecido en escena en los últimos 18 años.
Una de las drogas más recientes que se han descubierto, si hablamos del mercado de Medellín, es aquella cocaína saborizada, la cual se estaba vendiendo en los colegios al mismo precio de una lonchera escolar, todo para generar una adicción con un producto que por su sabor se haría más fácil para su consumo que la cocaína tradicional.
El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) del Ministerio de Defensa señaló que desde el 2008 han aparecido 64 nuevas sustancias psicoactivas entre las sintéticas, las naturales alteradas genéticamente y las combinaciones de químicos que tienen como única finalidad aumentar los efectos y las adicciones.
Según el SAT, se han encontrado drogas basadas en fenciclidina (con fines anestésicos y disociativos), cannabinoides sintéticos, catinonas sintéticas, feniletilaminas (alcaloides), piperazinas (antiparasitarios), lisergamidas, triptaminas, basados en fentanilo y creadas a base de plantas.