Los 64 tipos de drogas nuevas que venden las bandas en las calles de Medellín

Con la idea de que haya más personas interesadas en “darse en la cabeza” con sustancias cada vez más raras y adictivas, las estructuras criminales no paran en su idea de combinar químicos, sin importantes los peligros para los consumidores. Se habla de que en la calle hay más de 700 sustancias, entre las comunes y las más raras, de las cuales 64 han aparecido en escena en los últimos 18 años. Una de las drogas más recientes que se han descubierto, si hablamos del mercado de Medellín, es aquella cocaína saborizada, la cual se estaba vendiendo en los colegios al mismo precio de una lonchera escolar, todo para generar una adicción con un producto que por su sabor se haría más fácil para su consumo que la cocaína tradicional. El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) del Ministerio de Defensa señaló que desde el 2008 han aparecido 64 nuevas sustancias psicoactivas entre las sintéticas, las naturales alteradas genéticamente y las combinaciones de químicos que tienen como única finalidad aumentar los efectos y las adicciones. Según el SAT, se han encontrado drogas basadas en fenciclidina (con fines anestésicos y disociativos), cannabinoides sintéticos, catinonas sintéticas, feniletilaminas (alcaloides), piperazinas (antiparasitarios), lisergamidas, triptaminas, basados en fentanilo y creadas a base de plantas.

Además de los hallazgos realizados por esta entidad del Gobierno Nacional, toxicólogos en medio de sus análisis se han topado con sustancias que cambian radicalmente los comportamientos de sus consumidores. Esto ocurre, principalmente, con las variaciones de la marihuana, la cocaína y el tusi. Jorge Alonso Marín, médico especializado en toxicología clínica y presidente de la Asociación Colombiana de Toxicología Clínica Colombiana, señaló que “cuando hablamos de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta todas las variaciones que puedan presentar, nos podemos encontrar con más de 700”.

Gamas de marihuana

Para hablar, inicialmente, de la marihuana, se pueden encontrar más de 100 tipos de esta mata, hay por supuesto las de base, tradicionales, cuyo cigarrillo puede valer entre $3.000 y $5.000 con cualquier jíbaro, hasta la llamada “exótica”, cuya dosis puede valer más de $60.000, debido a que su producción es controlada y mezcla semillas testeadas entre consumidores del mundo y su distribución es a través de tubos de ensayo y no en cigarrillos o papeletas, como los demás. Incluso, de acuerdo con los análisis médicos, cada vez es más extraño recibir pacientes que tengan problemas con el consumo de marihuana regular, pues se ha popularizado el consumo de estas variantes exóticas, pues son más potentes. “Es muy raro ver pacientes que reciban el uso de esta sustancia, incluso ya se hace raro escuchar que pacientes consuman cripa. Se habla mucho de que usan orgánica o las llamadas punto azul (break blue), que son diferentes variedades de marihuana. Su particularidad radica en que cada una va a variar su concentración de THC y por consiguiente los efectos psicoactivos”, explicó el toxicólogo Marín.

La llegada de la clefedrona

Preocupa a las autoridades, principalmente al Ministerio de Defensa, la incursión de la clefedrona dentro de las sustancias estupefacientes disponibles en el mercado, una droga de la familia de las catinonas y su principal uso radica como adulterante del MDMA (conocido popularmente como éxtasis o molly), con el fin de potencializar su efecto. Entérese: Operativo en Rionegro y El Carmen de Viboral deja 12 capturados del grupo “El Mesa” El Estudio del Sistema de Alertas Tempranas del Ministerio de Justicia da cuenta de que hasta el momento, más allá de los efectos estimulantes, empatógenos y eufóricos, aún no se tienen análisis plenos de las afectaciones físicas y neurológicas que pueda producir esta sustancia. Las investigaciones dan cuenta de que su fabricación es en los laboratorios clandestinos y sus componentes aún no son del todo conocidos. Tanto así que hasta el momento no está registrada en la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni en entidades similares como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o la Federación de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Sobre su identificación dentro de las drogas comercializadas en Colombia, el informe más reciente del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) del Ministerio de Defensa explicó que “se realizó la caracterización química de diferentes muestras recolectadas a nivel nacional, las cuales fueron analizadas en el Laboratorio de Investigaciones en Análisis InstrumentalFarmacéutico (IAIF) del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia, logrando así la identificación de la clefedrona en presentación de cristales de color blanco y comercializada como molly”. Sus principales efectos pasan por el bloqueo de la recaptación de neurotransmisores, lo que hace que las reacciones de quien está bajo sus efectos pueda ser más eufórica y menos cohibida que en caso de estar en plenitud de condiciones, según el reporte del SAT.

Éxtasis líquido

Hablando del éxtasis, esta sustancia siempre se ha conocido en pastillas, pero también tiene una versión líquida: ácido gammahidroxibutirico. Esta versión líquida del éxtasis estaría generando cambios en los comportamientos de quienes la consumen, debido a que solo por la variación de estado, también serían distintos los efectos que produce. “El éxtasis líquido o el gammahidroxibutirato (GMB) no generaría euforia o exitación del éxtasis tradicional. Por el contrario estaría produciendo depresión neurológica y ya se ha visto en Medellín. Los efectos los he conocido por testimonios de pacientes”, señaló el toxicólogo Marín sobre esta sustancia. Le puede interesar: Inmueble del narcotráfico será el primer centro de acogida de niños migrantes en Urabá: más de 100 niños beneficiados También aseguró que no solo se utiliza para aquellos que quieren tener “viajes” distintos. Los delincuentes también estarían recurriendo a su uso para reemplazar a la escopolamina, debido a que también puede adormecer, sin importar los estragos que pueda generar en sus víctimas. Siguiendo con el éxtasis, las autoridades también señalaron que, para el caso de las pastillas, hay una alerta de que se le estaría incrementando el tamaño para poder incluirle mayor cantidad de sus componentes. De acuerdo con el informe del#SAT, anteriormente esta droga en su pastilla estaba rondando los 400 miligramos, mientras que ya estaría llegando a los 1.357 miligramos. El contenido tóxico de esta sustancia estaría alrededor de los 159 miligramos comprimidos, cifras que, según este informe, sería inusual. “El peso bruto de los comprimidos tipo éxtasis puede ser un simple indicador de qu se trata de una pastilla de alta potencia y señalar la necesidad de tener especial cuidado en su administración”, dijeron desde este ministerio.

Xilacilina para nuevas mezclas

Dentro de las sustancias informadas por el SAT también se encuentra la xilaxina, un sedante para animales que si bien se ha encontrado en el tusi, no es en el único estupefaciente en que se ha hallado, dejando en evidencia que se transformó en uno de los mezcladores por excelencia. “La xilacina ha sido detectada en mezcla con otras sustancias, principalmente con opioides sintéticos como el fentanilo aportando drásticamente a la denominada crisis por el uso indebido de opioides”, registró este informe. En Estados Unidos y Puerto Rico se encontró en una droga conocida como el Speedball, que es una mezcla que tiene como principales componentes la heroína y la cocaína; también se ha conocido de su consumo de forma individual, ya que sus efectos sedantes pueden ser tan fuertes que no necesitaría combinarse. Por ahora, en Colombia solo se ha encontrado esta sustancia en el tusi, en dos muestras realizadas por el laboratorio de la Universidad Nacional. Sin embargo, se teme que pronto se extiendan sus usos. “En humanos, la xilacina puede inducir síndrome toxicológico similar al de los opioides, incluyendo hipotensión, bradicardia y depresión respiratoria, eventualmente puede conducir a la muerte, y la exposición repetida también puede causar síntomas de abstinencia y úlceras cutáneas necróticas graves”, señalaron desde el SAT.

Todas estas mezclas, inicialmente pueden generar sensaciones duraderas y agradables al consumidor, pero su deterorio en la salud se da, cada vez más, de manera acelerada, llevando a hospitalizaciones recurrentes o hasta la muerte. “Son sustancias que tienen un potente efecto psicoactivo y alucinógeno. En muchas ocasiones producen un gran nivel de agresividad, una gran desinhibición pero después tienen impactos muy grandes para las arterias vasculares, arritmias, hipertensión, compromiso en la función renal”, concluyó el experto Marín.

Marihuana exótica: la más cara y adictiva

En el mercado se puede hablar de más de 70 variedades de marihuanas, de acuerdo con la mezcla de sus componentes naturales con otros químicos. Sin embargo, en el mercado predomina una que puede valer hasta 12 veces más de la que se consume tradicionalmente en las calles y tiene un poder mucho más adictivo. Las autoridades y el propio mercado de los estupefacientes la bautizaron como la Marihuana Exótica, la cual cuenta con una concentración superior al 20% del THC, cuandoesta sustancia regular está entre el 5% y el 15%.Según la Sijín de la Policía Metropolitana, “cuenta con variedades importadas o híbridas, con genética especial, sabores y aromas únicos, que la hace más codiciada en el mercado por su rareza”. Leer también: Histórico: colombianos capturados en la mayor incautación de droga en El Salvador Las investigaciones han dado cuenta que esta puede costar unos $60.000 y no se vende en paquetes o en cigarrillos, sino en tubos de ensayo para que el consumidor la pueda usar, de acuerdo con sus perferencias.Jorge Alonso Marín, médico especializado en toxicología, señaló que las variaciones de este tipo pueden establecerse mediante la cantidad de combinaciones para hacer una variedad que genere mayores efectos y con graves implicaciones para la salud de quien la consume. La producción de esta droga se hace en hibernaderos dentro de viviendas y sus cuidados son más minuciosos por la cantidad de componentes que le mezclan para poderla distribuir en los valores superiores a la tradicional que comercializan los jíbaros. “Es cultivada sin pesticidas ni fertilizantes sintéticos, priorizando métodos naturales y sostenibles. Sin embargo, su manera de cultivo puede generar efectos más fuertes, de acuerdo con la cepa”, explicaron los investigadores. Los criminales, con la producción de esta sustancia, logra que se generen efectos psicoactivos más intensos, llegando a la dependencias y la ansiedad si su consumo se hace de manera excesiva.Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), indicó que esta sustancia se distribuye en círculos cerrados de la sociedad, debido a sus características y su producción, además de la capacidad de pagar por las dosis que requiere esta droga.

La cocaína que venden de colores y con sabores

Dosis de cocaina con sabor a uva, mandarina, frambuesa, fresa y la fruta que se le antoje se estaba vendiendo en los alrededores de las instituciones educativas del nororiente de Medellín. Para poderla vender a los estudiantes, las estaban dando a valores que podían pagar con la plata para los algos, según las autoridades. Sepa más: Reconocido exjugador del Cali se entregó a la justicia en Paraguay tras ser acusado de narcotráfico Sobre esto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que “este tipo de droga que se le incautó a esta estructura criminal es cocaína, pero el 90 % de la cocaína que distribuyen le mezclan otro tipo de sustancias que son todavía más peligrosas para la salud y parala vida de las personas”. Además de los efectos regulares de esta sustancia, que generalmente produce exaltación, los químicos colorantes y saborizantes pueden producir entre quienes la consumen una sensación más agradable al ingresar al cuerpo por sus esencias, según las investigaciones del caso. Estas sustancias, de acuerdo con las investigaciones, se pueden conseguir por montos entre los $6.000 y los $8.000, dependiendo de la presentación, si es en bolsa o en contenedor plástico. La idea de que sean con valores más accesibles de lo normal, de acuerdo con las autoridades, es generar un mayor consumo por parte de jóvenes, quienes entre los 10 y 11 años tendrían acceso a estas sustancias y posteriormente pagarían un valor mayor por poderlas consumir. “Estos delincuentes dan estos valores para generar una adicción en nuestros jóvenes, pero cuando la venden en establecimientos comerciales de El Poblado, la pueden dar por 30.000 pesos. Ahora si se la dan a los extranjeros, la comercializan hasta en 30 dólares (110.000 pesos)”, expresó el mandatario al dar a conocer una incautación de esta cocaína saborizada. Con los estudios de laboratorio se está tratando de establecer cuáles son todos los componentes químicos que tiene esta cocaína saborizada para realizar los procesos correspondientes contra las 28 personas que fueron capturadas por conformar una red encargada de la distribución de estas drogas en los entornos educativos, puesto que su principal público objetivo pasa por los menores de edad. “Con esto se busca generar una serie de sensaciones diferentes a las que se tienen con las drogas tradicionales y por eso hacen este tipo de elementos”, dijo el toxicólogo Marín.

El tusi ahora lo hacen con medicamentos para animales

Las alertas que rondan al tusi en Colombia son constantes, puesto que cada vez son más los componentes que le mezclan las estructuras criminales con el fin de hacer más potente y duradero su efecto. Desde la Universidad CES lanzaron una alerta de que entre los elementos utilizados sería una ketamina de uso veterinario, cuyo consumo en los seres humanos podría ser letal. “La preocupación es mayor cuando se detecta el uso de ketamina de origen veterinario (incluyendo presentaciones que no están diseñadas para humanos), más accesible en el mercado ilegal y con potencial de contener otros compuestos o concentraciones que incrementan el riesgo de eventos adversos”, explicó Marie Claire Berrouet, médica especialista en toxicología del CES. Pero este nuevo componente químico solo sería parte del cóctel de esta sustancia, que cada vez se distancia más del 2CB de origen europeo. De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), del Ministerio de Defensa, indicaron que la diversidad del tusi es tanta como la cantidad de químicos con los que se puede elaborar. “El mercado de drogas sintéticas en Colombia cambia constantemente, esto se ha logrado evidenciar en que el cóctel de sustancias denominado tusi contienen una amplia diversidad tanto de drogas sintéticas, Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) y como de medicamentos”, indicaron en el más reciente informe del SAT.