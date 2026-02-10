Estos son los magistrados que decidirán el futuro de exministros Bonilla y Velasco

Tras varios movimientos internos y un debate poco común en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Bogotá, quedó definida la magistrada que asumirá el estudio del recurso de apelación interpuesto contra la decisión que envió a prisión a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en medio de las investigaciones judiciales por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Le puede interesar: El camino que llevó a la cárcel a los exministros Bonilla y Velasco por saqueo a la UNGRD.
La encargada de analizar el caso será la magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano, quien deberá revisar los argumentos presentados por los abogados de los exfuncionarios, que buscan tumbar la medida de aseguramiento en centro carcelario por una detención domiciliaria, según informó la Revista Semana.