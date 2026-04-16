Por el maltrato de un niño de dos años, capturaron a su mamá y a su padrastro en un hotel del centro de Medellín

Luego de confirmar el maltrato que sufrió un niño de dos años en un hotel del centro de Medellín, las autoridades capturaron en las últimas horas a la mamá y al padrastro del menor, señalados de cometer los hechos de violencia contra el menor, hechos que le dejaron múltiples lesiones y quemaduras.
La detención ocurrió en la mañana de este miércoles dentro de las instalaciones del Hotel Lines, el mismo establecimiento donde se habrían producido los hechos el pasado 1 de abril. El menor habría sido golpeado y quemado dentro de la habitación donde se encontraban hospedados los dos adultos mayores.