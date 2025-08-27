Cuatro hombres fueron enviados a prisión por el secuestro del empleado de una irregular empresa de trading en el centro de Medellín

Por estos hechos fueron procesados Christian Hernández Lerma, José Fernando Buriticá Cuero, Jaime de Jesús Bedoya y Jimmy Ibarra Núñez, quienes serían trabajadores de este establecimiento comercial y ahora deberán responder por los delitos de secuestro extorsivo agravado, luego de su captura el pasado 18 de agosto.

Cuatro hombres fueron capturados y enviados a prisión por las autoridades por el secuestro de un hombre al que señalaron de adueñarse de 15 millones de pesos, producto de las transacciones digitales de una empresa de trading en el barrio San Diego, centro de Medellín, la cual ya tenía investigaciones por estafar a clientes de varios países de Europa y América Latina.

El comandante de la Policía Metropolitana, general William Castaño Ramos, manifestó que “en un operativo a una red internacional de estafas y secuestro, se rescató a una persona que había sido secuestrada y agredida, quien trabajaba en el grupo de préstamos de esta compañía y había sido acusada de hurto por sus propios compañeros”.

Como parte de la estrategia para lograr recuperar el dinero perdido, los secuestradores se comunicaron con los familiares del retenido y le habrían exigido el monto en cuestión para liberarlo. Para presionarlos, según informó la Fiscalía, “los ilegales habrían realizado múltiples llamadas a la madre del secuestrado en las que le dejaban escuchar los maltratos físicos a los que era sometido su hijo”.

El secuestro duró 10 horas y se terminó luego de que los parientes del retenido denunciaran la situación ante el Gaula de la Policía Metropolitana, quienes llegaron al lugar y encontraron a esta persona en una de las bodegas.

En medio del procedimiento, desmantelaron esta red de trading, incautando 29 procesadores CPU, 48 monitores, un arma traumática, seis celulares y el sistema de videovigilancia del inmueble.

Ninguno de los cuatro procesados por este secuestro se allanó a los cargos ante el juez de control de garantías, quien igual tomó la determinación de enviarlos a centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.