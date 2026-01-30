Elecciones bajo presión en 125 municipios: grupos criminales asfixiarn zonas con violencia política

El riesgo para la seguridad y la transparencia de las próximas elecciones ya tiene un mapa preliminar. El registrador nacional, Hernán Penagos, alertó que en el 40 % de los 312 municipios analizados por las autoridades existe un interés político-electoral de grupos armados ilegales, un factor que podría afectar el normal desarrollo de los comicios en varias regiones del país.
Según ese diagnóstico, los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca concentran la mayor cantidad de hechos violentos asociados a la actividad política y electoral, lo que los ubica entre las zonas con mayores alertas de seguridad de cara a la jornada electoral.