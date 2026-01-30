Elecciones bajo presión en 125 municipios: grupos criminales asfixiarn zonas con violencia política

El riesgo para la seguridad y la transparencia de las próximas elecciones ya tiene un mapa preliminar. El registrador nacional, Hernán Penagos, alertó que en el 40 % de los 312 municipios analizados por las autoridades existe un interés político-electoral de grupos armados ilegales, un factor que podría afectar el normal desarrollo de los comicios en varias regiones del país. Según ese diagnóstico, los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca concentran la mayor cantidad de hechos violentos asociados a la actividad política y electoral, lo que los ubica entre las zonas con mayores alertas de seguridad de cara a la jornada electoral.

Las cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE) refuerzan esa preocupación. El organismo registró 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque el número representa una reducción del 23 % frente a 2021, la violencia sigue golpeando con más fuerza a los liderazgos políticos, que concentraron el 59 % de las agresiones y registraron un aumento del 15 % frente al periodo anterior. Para Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la MOE, uno de los datos más inquietantes es el repunte de la violencia letal. Los asesinatos de líderes políticos pasaron de 50 casos en 2021 a 61 en 2025, un incremento del 22 %. A esto se suma un aumento en la gravedad de las agresiones, reflejado en el crecimiento de los secuestros, que pasaron de un solo caso a 11 en el mismo periodo.