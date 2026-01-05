Capturaron a dos hombres en el barrio La América al ser sorprendidos modificando una camioneta hurtada

En el barrio La América, en el Centro Occidente de Medellín, fueron capturados dos sujetos de 57 y 64 años de edad, a quienes la Policía, que adelantaba operaciones de registro y control en la zona, sorprendió mientras modificaban una camioneta hurtada.

Los sujetos, al ver a los uniformados aproximarse, decidieron emprender la huida y evitar así su detención, sin embargo, la reacción fue inmediata para concretar la captura de los implicados.

Lo llamativo del asunto es que, simultáneamente, a la línea de emergencias 123 de la Policía Nacional, llegó una llamada reportando el vehículo como robado, exactamente el mismo que los dos hombres modificaban, lo que permitió confirmar la culpabilidad de ambos.