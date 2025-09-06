En carro de baja gama blindado cogieron en El Poblado, Medellín, a supuesto cabecilla que mandaría droga a Europa

Moverse en uno de los carros más comerciales del mercado, el cual había blindado como medida de seguridad, no le sirvió a alias Jota, señalado cabecilla de la banda El Coco, de Medellín, para evadir el accionar de las autoridades. Estas lo estaban buscando por sus presuntos vínculos con organizaciones internacionales para enviar estupefacientes desde Medellín hacia Europa.
La detención ocurrió en una calle del barrio El Poblado, suroccidente de Medellín, donde las autoridades lo interceptaron en un retén y luego de verificar sus antecedentes judiciales, se dieron cuenta que se trataba del presunto cabecilla de esta organización criminal, la cual tendría alianzas con el Grupo Delincuencial Organizado (GDO) Robledo.