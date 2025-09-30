x

Manifestantes tuvieron cerrada la avenida Las Vegas, en Medellín, durante 5 horas

La Avenida Las Vegas en Medellín estuvo cerrada por una manifestación de estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Conozca desvíos y afectaciones al tránsito.

  • Avenida de Las Vegas, cerrada en Medellín. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia
El Colombiano
El Colombiano
30 de septiembre de 2025
bookmark

La avenida de Las Vegas, uno de los principales corredores viales de Medellín estuvo cerrada y colapsada durante la tarde de este martes 30 de septiembre.

El cierre se presentó a la altura de la calle 7, cerca de la estación Poblado del metro y en frente del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

Según informó la secretaría de Movilidad de Medellín, la causa del cierre fue una manifestación ciudadana de los estudiantes del “Poli”.

Pasadas las 7:00 p.m., la secretaría de Movilidad informó que la manifestación había terminado y que la movilidad en el sector se había normalizado.

¿Qué desvíos tomar por el cierre de Las Vegas en Medellín?

La Secretaría de Movilidad recomendó tomar la avenida Regional y la avenida El Poblado como rutas alternas para evitar la congestión en Las Vegas. También sugirió el uso de la calle 10 y la calle 30 para conectar hacia el centro de Medellín o desplazarse hacia el sur del Valle de Aburrá.

¿Qué pasó en la avenida Las Vegas en Medellín hoy?
La vía está cerrada por una manifestación de estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, lo que genera gran congestión en la zona.
¿Cuáles son las vías alternas al cierre de Las Vegas?
Las autoridades recomiendan tomar la avenida Regional y la avenida El Poblado para evitar el sector del Poli.
¿Cuánto tiempo durará el cierre en Las Vegas Medellín?
La Secretaría de Movilidad informó que a las 7:00 de la noche de este martes, 30 de septiembre, había terminado la manifestación.
