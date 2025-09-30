Manifestantes tuvieron cerrada la avenida Las Vegas, en Medellín, durante 5 horas

La avenida de Las Vegas, uno de los principales corredores viales de Medellín estuvo cerrada y colapsada durante la tarde de este martes 30 de septiembre.



Le puede interesar: En la vía a San Félix, en Bello, ya no aplicará el pico y placa

El cierre se presentó a la altura de la calle 7, cerca de la estación Poblado del metro y en frente del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

Según informó la secretaría de Movilidad de Medellín, la causa del cierre fue una manifestación ciudadana de los estudiantes del “Poli”.