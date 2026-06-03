Ojo, este domingo 7 de junio habrá cierres en vía al Túnel de Occidente ¿Por qué?

Los conductores que transiten por la vía al Túnel de Occidente deberán tener en cuenta que este domingo 7 de junio se realizarán cierres temporales en ambos sentidos de la carretera debido al paso de los participantes de la carrera ciclística Ruta Medellín EPM 2026.
Según la programación del evento, el carril de ascenso desde La Iguaná y hasta el Túnel permanecerá cerrado entre las 5:50 a. m. y las 8:00 a. m. Por su parte, el carril de descenso desde la carrera 143A tendrá restricción de circulación vehicular entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. m.