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Medellín moderniza sus ciclorrutas con inversión de $7.200 millones

En el último año se hizo mantenimiento a más de 9 kilómetros de cicloinfraestructura y se instalaron 130 cicloparqueaderos en la ciudad.

  • Entre las intervenciones a las ciclorrutas está la reparación de andenes, la instalación de separadores y la adecuación de la señalización. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Entre las intervenciones a las ciclorrutas está la reparación de andenes, la instalación de separadores y la adecuación de la señalización. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Con una inversión de $7.200 millones, la Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Infraestructura, le hace mantenimiento y mejoramiento a la red de cicloinfraestructura de la ciudad, intervenciones que hacen parte del Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere y que tiene como objetivo optimizar los tiempos de las personas que usan la bicicleta como medio de transporte alternativo y sostenible.

Actualmente se ejecutan 35 frentes de obra distribuidos en ocho comunas. Los corredores priorizados con tramos de ciclorruta están en Laureles/Estadio, Belén y Guayabal. En total se proyecta la intervención de más de 26 kilómetros de la red.

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Algunos de los trabajos constan de la reparación de andenes y superficies, la instalación de separadores, hitos y tachas, la adecuación de señalización, pintura para las vías, entre otras obras complementarias para mejorar la seguridad y la continuidad en las ciclorrutas.

“Estamos trabajando para conservar y mejorar la red de cicloinfraestructura, priorizando corredores estratégicos que faciliten la movilidad diaria. Estas intervenciones nos permiten trayectos más seguros, cómodos y conectados, mientras seguimos impulsando una ciudad que le apuesta a la movilidad sostenible y al uso de medios de transporte limpios”, dijo el secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina.

En el último año, la alcaldía se encargó del mantenimiento de más de 9 kilómetros de cicloinfraestructura. Además, instaló aproximadamente 130 cicloparqueaderos en El Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, El Poblado y el corregimiento Altavista.

A la par, en el corredor verde de la quebrada La Picacha, se hizo mantenimiento aresaltos o reductores de velocidad para garantizar una mejor transitabilidad y más condiciones de seguridad vial.

Todas esas intervenciones incluyeron adecuación y señalización horizontal y vertical, instalación de separadores y mantenimiento de superficies de rodadura.

Ciclorrutas: realidad y reto

Medellín cuenta con una red de más de 100 kilómetros de ciclorrutas y cicloinfraestructura, distribuidas en diferentes corredores de la ciudad y conectadas con algunos municipios del Valle de Aburrá.

Los principales corredores ciclísticos se encuentran en sectores como la avenida Regional, Carabobo Norte, San Juan, Laureles y La América, Belén, los alrededores del aeropuerto Olaya Herrera, quebrada La Picacha, entre otros.

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Si bien las ciclorrutas hacen parte de una estrategia de movilidad sostenible del área metropolitana y buscan reducir la dependencia del carro o la moto, disminuir emisiones contaminantes y ofrecer alternativas seguras para desplazamientos, se han advertido varios problemas.

Entre los principales destacan la falta de conexión entre corredores, tramos que tienen un inicio pero un fin abrupto, y la invasión de los motociclistas a los carriles exclusivos para bicicletas.

A raíz de esto, la administración municipal decidió incrementar la inversión este año no solo para mejorar la señalización de muchas cicloinfraestructuras que ya tienen un deterioro evidente, sino también para crear nuevos corredores y mejores conexiones en diferentes tramos, y así mejorar la experiencia de los ciudadanos que se movilizan en bicicleta, ¿se notará el cambio en lo que queda de este año?

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