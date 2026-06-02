Medellín moderniza sus ciclorrutas con inversión de $7.200 millones

Con una inversión de $7.200 millones, la Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Infraestructura, le hace mantenimiento y mejoramiento a la red de cicloinfraestructura de la ciudad, intervenciones que hacen parte del Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere y que tiene como objetivo optimizar los tiempos de las personas que usan la bicicleta como medio de transporte alternativo y sostenible. Actualmente se ejecutan 35 frentes de obra distribuidos en ocho comunas. Los corredores priorizados con tramos de ciclorruta están en Laureles/Estadio, Belén y Guayabal. En total se proyecta la intervención de más de 26 kilómetros de la red. Lea más: A pedalear: estudio confirma cómo el ciclismo mejora la salud mental Algunos de los trabajos constan de la reparación de andenes y superficies, la instalación de separadores, hitos y tachas, la adecuación de señalización, pintura para las vías, entre otras obras complementarias para mejorar la seguridad y la continuidad en las ciclorrutas. “Estamos trabajando para conservar y mejorar la red de cicloinfraestructura, priorizando corredores estratégicos que faciliten la movilidad diaria. Estas intervenciones nos permiten trayectos más seguros, cómodos y conectados, mientras seguimos impulsando una ciudad que le apuesta a la movilidad sostenible y al uso de medios de transporte limpios”, dijo el secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina.

En el último año, la alcaldía se encargó del mantenimiento de más de 9 kilómetros de cicloinfraestructura. Además, instaló aproximadamente 130 cicloparqueaderos en El Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, El Poblado y el corregimiento Altavista. A la par, en el corredor verde de la quebrada La Picacha, se hizo mantenimiento aresaltos o reductores de velocidad para garantizar una mejor transitabilidad y más condiciones de seguridad vial. Todas esas intervenciones incluyeron adecuación y señalización horizontal y vertical, instalación de separadores y mantenimiento de superficies de rodadura.

Ciclorrutas: realidad y reto