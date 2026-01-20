Más de 100 establecimientos turísticos suspendidos en Medellín durante 2025: estas son las razones

Los operativos de vigilancia y control adelantados por la Alcaldía de Medellín durante el último año dejaron como resultado la suspensión de 104 establecimientos turísticos, entre hoteles y apartamentos de alquiler corta, por incumplimientos a la normatividad vigente en el sector.

De acuerdo con el saldo entregado por la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, se realizaron 101 inspecciones a hoteles, de las cuales 58 terminaron en suspensión, mientras que en el caso de los alojamientos tipo renta corta se efectuaron 121 visitas, que derivaron en la suspensión de 46 apartamentos turísticos , además de la inspección a agencias de viaje y gastrobares.

Los operativos se concentraron en la comuna 11 (Laureles-Estadio), comuna 10 (La Candelaria) y en la comuna 14 (El Poblado). Cabe aclarar que los controles se hacen en todo el Distrito y en sus corregimientos, pero en estas comunas hay más vigilancia porque albergan más establecimientos de alojamiento.

Según la administración municipal, normalmente, la suspensión se da por incumplimiento de requisitos para operar de conformidad con la ley 1801 de 2016, por el uso de suelos o por irregularidades en el Registro Nacional de Turismo.

