“¿No quieres trabajar?”: revelan chats de pederasta con menor de 15 años en Medellín tras condena en EE. UU. por explotación sexual de menores

Un tribunal del distrito de Virginia, en Estados Unidos, declaró culpable a Michael Jaime Inofuentes, de 45 años, por los cargos de trata sexual de una menor y conducta sexual ilícita en un lugar extranjero. Según las pruebas presentadas en el juicio, este 12 de septiembre, Inofuentes había realizado varios viajes a Medellín (Colombia), ciudad que utilizaba como segundo lugar de residencia.

Sin embargo, en un vuelo de regreso Virginia, el 1 de noviembre de 2024, agentes del Aeropuerto Internacional de Miami le practicaron una inspección secundaria debido a pagos irregulares que lo vinculaban con una persona sospechosa de participar en trata sexual infantil en Colombia.

En contexto: Cayó otro pederasta: justicia estadounidense declara culpable a otro turista por tráfico sexual infantil en Medellín

Los registros de Western Union obtenidos durante la investigación de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) revelaron que Inofuentes realizó cinco transferencias bancarias al presunto traficante. Las transferencias se enviaron en cinco fechas diferentes en octubre de 2023 por montos de entre 13 y 47 dólares.

Los agentes también hallaron en su celular una conversación con una menor de 15 años, en la que se evidenciaba un acuerdo para sostener relaciones sexuales a cambio de dinero. La víctima le había informado al extranjero que ella era menor de edad; no obstante, continuaron con el acuerdo para reunirse en un hotel de la capital antioqueña.