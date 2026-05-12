Bello prohibió promover excursiones en colegios públicos para evitar tragedias como la del Liceo Antioqueño

En los colegios públicos de Bello quedó prohibida la promoción de paseos o excursiones, como una decisión de la Secretaría de Educación municipal, buscando por todos los medios que no se repita el drama que ocurrió con el fallecimiento de 17 personas, entre ellos 16 alumnos de una institución educativa local hace cinco meses.
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El 14 de diciembre, vale recordar, en una excursión del Liceo Antioqueño de Bello con la que los alumnos del grado 11 habían celebrado su graduación como bachilleres, hubo un accidente, con el resultado antes anotado.
El bus en que volvían de Tolú, con 34 pasajeros y dos conductores, siendo la mayoría estudiantes, se precipitó por un abismo en un tramo de la vía entre Remedios y Zaragoza. De ellos murieron 16 alumnos y un joven de unos 26 años que fungía de conductor.