Albert Corredor es un hombre con vocación de performista. Lo demostró aquella vez cuando se puso una cinta en la boca para protestar en contra del que fue su partido, el Centro Democrático y del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aquella vez Corredor quería sentar su posición en favor del alcalde Daniel Quintero Calle, con quien ha tenido amistad y en estos cuatro años una relación cercana desde la Secretaría de Educación, donde dicen que maneja las cuerdas de fondo.

La particularidad de performista se hizo más evidente en esta campaña, donde la cara del candidato aparece en casi todas las calles de los barrios populares, en un montón de vallas que se levantan en los lugares más inverosímiles, como en la glorieta de la calle 33 con la avenida El Poblado. Allí estuvo la sonrisa amplia y el peinado perfecto de Corredor hasta que las autoridades la tuvieron que quitar porque ponía en riesgo de accidentes a los automovilistas. La idea, al parecer, es aprovechar hasta el más mínimo espacio para poner publicidad.

Está claro, según los topes legales, que por comuna el limite son 10 pasacalles y se debe contar con la resolución. En solo la comuna 14, los topes se volaron. ¿Y la resolución respectiva?

Además, quienes conocen a Corredor aseguran que es un tipo dicharachero, con el don de la palabra, carismático, con lo que algunos llaman “perrenque”, aunque con nula experiencia en la administración de lo público y con una habilidad creciente en hacer negociaciones políticas con los polos más disímiles, de lo que ya fue testigo Medellín, pues en una voltereta de atleta pasó de las filas uribistas a las quinteristas.

En las filas de corredor no toda la publicidad es estática. Las caravanas de la campaña de Corredor ya son legendarias, conformadas por decenas de motos haciendo bulla, buses con la cara sonriente, carros con vallas móviles y una repartija de volantes y periódicos como si anunciara en exclusiva la hora exacta del fin del mundo.

En el portal web Cuentas Claras, donde los candidatos están obligados a registrar todo ingreso de dinero a sus campañas, Corredor todavía no reporta nada y el único rastro que se le puede seguir es la información que entrega Meta —conglomerado de redes sociales donde están Facebook, Instagram y Whatsapp—, allí ha invertido en los últimos 90 días casi 60 millones de pesos, una cifra que le da un alcance enorme de usuarios de estas redes sociales.

Para explicarlo: una banda musical con 100 seguidores que invierte 100.000 pesos en una campaña de redes puede lograr que su video llegue a por lo menos 5.000 personas. Lo que hacen los políticos en las redes sociales con millones es amplificarse sin ningún control, pues el Consejo Nacional Electoral no tiene dientes para regular esta publicidad.

Continuemos. Otro de los flancos en los que se concentró Corredor fue en entregar periódicos. Algunas fuentes no han mostrado cómo los descargan en la sede de campaña en la avenida La Playa. El candidato quiere entregar 2 millones de periódicos, una cifra muy ambiciosa y que demuestra su capacidad económica. Una cuenta rápida sugiere que mandar a imprimir un periódico de 12 páginas como el suyo —El Corredor, se llama— cuesta más o menos 536 millones de pesos, y esto sin tener en cuenta el trabajo de los comunicadores que escriben, de los fotógrafos y de los diseñadores.

El presupuesto alcanza para todo. En un reciente video publicado en sus redes sociales, Albert Corredor asegura que ha contratado más de 20 encuestas. El asunto es que las encuestas no son gratis y cada una puede valer unos 40 millones de pesos, todo depende de de la firma, de la metodología (si es presencial o telefónica) y de la muestra.

Pero la plata no hace milagros. Albert empezó su campaña hace varios meses, pues se dio a la tarea de recoger firmas, y logró 320.000, una cifra nada despreciable. El candidato publicó en redes sociales su logro y aseguró que demostraba el apoyo popular que tenía, sin embargo solo le aprobaron 61.079. Tope para candidatos: 50.000 firmas.

Una respuesta rápida para entender de dónde sale tanta plata para la campaña podría venir de la empresa familiar. Albert es hijo de Alberto Corredor Gómez, el fundador, presidente y dueño de los institutos Censa, un tecnológico que tiene miles de matriculados en Medellín y algunos municipios de la costa y que, incluso, llegó a tener convenios y parece que propiedades en Miami.

El Censa es el punto de encuentro que tiene Albert Corredor con la Secretaría de Educación de Medellín y con la Alcaldía en general, pues decenas de contratistas de importancia en algunas dependencias eran empleados del tecnológico, eran hombres y mujeres de confianza de la familia Corredor, los mismos de los que Albert fue jefe, pues en el Censa ocupaba un cargo directivo de importancia.

Hace varios meses EL COLOMBIANO publicó que el 13 de febrero de 2018, con el trabajo de grado titulado “Estudio cuantitativo sobre las percepciones de los empleados sobre salario emocional”, Corredor se graduó de un MBS en el Censa International College (CIC) de Miami, instituto de su familia y, oh paradoja, él mismo se avalaba el título.

Dicho trabajo tenía un coautor, el alcalde Daniel Quintero Calle, que por el tiempo en que habrían hecho la maestría trabajaba con Corredor en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Pese a esa tesis compartida, lo que demuestra un grado de confianza importante, Corredor no se refiere mucho a su relación con el Alcalde de Medellín. Él mismo asegura en reuniones cerradas que son amigos, que su relación no está ni en la política ni en los negocios, y que hace cuatro años incluso Quintero lo invito a que formara parte de su lista al Concejo, pero Corredor declinó la propuesta y prefirió alinearse con el Centro Democrático, cosa de la que no se arrepiente pese a que de allí salió como un rebelde.

Una de las cartas que juega Corredor para demostrar que no es tan cercano políticamente al Alcalde es que su candidatura la tramitó por firmas y no bajo la sombrilla del Movimiento Independientes. Sin embargo, eso podría tener una razón muy simple, y es que el candidato de La Alpujarra fue desde el momento uno Juan Carlos Upegui por el amor que le tiene la gestora y esposa de Quintero, Diana Osorio. Además, Corredor no tiene la estirpe de los serviles, sino de los que mandan, no estaría muy contento de rendirle cuentas a su compañero de tesis.

Por otro lado, las relaciones con esta Alcaldía son innegables, la más importante: cuando la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, salió de la administración por las investigaciones en su contra por posible corrupción en el programa Buen Comienzo —sobres costos, malos manejos de dinero—, salió directo a trabajar en la campaña de quien siempre se dijo que era su jefe político desde siempre: Albert.

Este periódico ha registrado decenas de denuncias de contratistas que desde el año pasado aseguran que en la Secretaría de Educación los presionan para que asistan a todos los eventos de Corredor, para que recogieran firmas y para que ahora entreguen volantes. La amenaza es muy simple: si el candidato no gana, se van a quedar sin trabajo. La cosa es tan grande, dicen, que hasta tienen que publicar pruebas de su apoyo en redes sociales y estados de Whatsapp.

Esta semana algunos psicólogos se acercaron a este periódico para denunciar que están desatendiendo a los estudiantes porque los obligan a ir a las caravanas de Albert, incluso deben apoyar las sancochadas que se hacen en algunos barrios.

Se publicó: “Esto tiene aburridos y angustiados a muchos psicólogos que dicen sentirse presionados porque si no apoyan la campaña es posible que no les renueven los contratos que se vencen el 23 de septiembre próximo. Esto también ha prendido las alarmas porque podría estar poniendo en riesgo la calidad y dedicación de la atención a los niños, niñas y adolescentes de los colegios públicos, la principal labor para la cual contratan a estos profesionales”.

Y este solo es el caso de los psicólogos, también llegan denuncias de jefes de núcleo, rectores, profesores y hasta de personas que trabajan en los colegios haciendo oficios varios. Corredor ha negado que haya presiones de su parte, sin embargo las denuncias no paran. Incluso en junio pasado se denunció que en el barrio La Honda se les había amenazado a los líderes sociales con que debían ir a un evento de Albert o, de lo contrario, los dejarían usar una cancha comunal; de este evento quedó una evidencia triste, varios niños terminaron con las caras pintadas con el apellido del cadidato. Víctimas, quizá, de un nuevo performance.

Pero toda esta estrategia que parece planeada milimétricamente no fue sacada de un bolsillo. Fuentes le contaron a EL COLOMBIANO que la familia Corredor está más que experimentada en campaña, supuestamente estuvieron detrás de varios candidatos en Bello, como Óscar Suárez Mira. Alguien dijo: “Ellos no ponían plata, pero sí te ponían un carro con valla a dar vueltas por el municipio dos y hasta tres meses. O también hacían reuniones, ponían los refrigerios, todo cuadrado milimétricamente”.

Así, al parecer, fue que Albert logró meterse en el corazón de Daniel Quintero, pues estuvo ahí cuando nadie creía que en él y le ayudó a llegar a barrios como Manrique y Aranjuez hace cuatro años, en la campaña que finalmente lo puso en la Alcaldía.

Como se ve, aunque parece un candidato nuevo y fresco, joven, Albert cuenta con la experiencia de su familia, que se ha sabido mover entre los políticos más escurridizos del área metropolitana. Todo se trata de un performance, el cual el diccionario define como “espectáculo de carácter vanguardista en el que se combinan elementos de artes y campos diversos, como la música, la danza, el teatro y las artes plásticas”.

En esta campaña hay de todo para ese perfomance, canciones de los Alcolyricoz (y no porque el dueto de rap lo apoyen) y de reguetón, maestros haciendo las veces de volantistas, motos ruidosas (como la R1 que Corredor lleva a los barrios) en caravanas por las lomas improbables que tiene la ciudad, vallas paradas sobre glorietas, sancochos, natillas, y la gran duda que queda al final es de dónde sale toda esa plata. ¿Cuánto vale una Alcaldía para que alguien sea capaz de gastar tanto capital en una elección difícil?