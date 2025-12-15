x

Exfinalista de Miss Suiza fue asesinada y desmembrada por su esposo: restos fueron hallados en una licuadora

La Fiscalía de Basilea-Landschaft presentó cargos por asesinato contra el marido de Kristina Joksimovic, exfinalista de Miss Suiza, tras una investigación por un homicidio ocurrido en febrero de 2024 que conmocionó al país.

    Kristina Joksimovic, exfinalista de Miss Suiza, fue hallada sin vida en su vivienda cerca de Basilea en febrero de 2024. FOTO: tomadas de Instagram, Kristina Joksimovic.
El Colombiano
15 de diciembre de 2025
bookmark

Las autoridades suizas acusaron formalmente de asesinato al esposo de Kristina Joksimovic, exfinalista de Miss Suiza, cuyo homicidio conmocionó al país tras el hallazgo de sus restos en el domicilio familiar, ubicado en Binningen, cerca de Basilea. La víctima, de 38 años, era madre de dos hijas.

Conozca: En 2025, más de 140 mujeres en alto riesgo han sido trasladadas a los Hogares de Protección en Antioquia

El cuerpo de Joksimovic fue encontrado en febrero de 2024, luego de que sus padres alertaran a la policía al no lograr contactarla. La preocupación surgió cuando la guardería llamó para informar que la mujer no había ido a recoger a sus hijas. Durante la búsqueda en el domicilio, se encontraron restos humanos, algunos de los cuales, según el informe forense, habrían sido procesados con distintos objetos domésticos; tijeras de jardín, una licuadora, además de otras herramientas. Las autoridades confirmaron que el cuerpo fue desmembrado tras el homicidio.

Según el Tribunal Federal, el esposo de la víctima confesó en marzo haberla matado, aunque sostuvo que actuó en defensa propia tras una supuesta agresión con un cuchillo. No obstante, en septiembre un tribunal determinó que la causa de la muerte fue estrangulamiento. Los investigadores señalaron que el acusado mostró “un nivel notablemente alto de energía criminal, falta de empatía y sangre fría”.

Puede leer: Miss Jamaica sigue en UCI: Gabrielle Henry sufrió hemorragia intracraneal y fracturas tras fuerte caída en Miss Universo 2025

El crimen de la ex Miss Suiza Kristina Joksimovic derivó en cargos por asesinato contra su esposo, quien permanece detenido. FOTO: redes sociales.
El crimen de la ex Miss Suiza Kristina Joksimovic derivó en cargos por asesinato contra su esposo, quien permanece detenido. FOTO: redes sociales.

Tras varios meses de investigación, la Fiscalía de Basilea-Landschaft anunció la presentación de cargos por asesinato y alteración del orden público contra el hombre, de 43 años, identificado en medios locales solo como “Thomas”, en cumplimiento de las leyes de privacidad suizas. El acusado permanece en detención preventiva, a la espera de que se fije la fecha del juicio, y se presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

Lea también: A John Poulos, el asesino de Valentina Trespalacios, lo trasladaron a la cárcel La Tramacúa y ya no se lo aguantan: es “insoportable”

Kristina Joksimovic, originaria de Binningen y de ascendencia serbia, ganó el certamen Miss Noroeste de Suiza y fue finalista en Miss Suiza antes de dedicarse al entrenamiento personal. Tras conocerse su muerte, diversas figuras públicas, entre ellas la ex Miss Suiza Christa Rigozzi, le rindieron homenajes y mensajes de condolencia.

