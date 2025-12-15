x

Dian anuncia subasta virtual de maquinaria, joyas y vehículos, ¿cómo participar?

La subasta se llevará a cabo entre el martes 16 y el jueves 18 de diciembre de 2025. Aquí los detalles.

    La Dian realiza constantemente remates o subastes de bienes. FOTO captura de pantalla.
El Colombiano
15 de diciembre de 2025
bookmark

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en coordinación con el Banco Popular, anunció una nueva subasta pública virtual de bienes.

El remate será el martes 16 y el jueves 18 de diciembre de 2025. El proceso se desarrollará a través de la plataforma digital El Martillo, operada por el Banco Popular.

La subasta estará disponible desde las 8:00 a. m. del martes 16 de diciembre hasta las 2:30 p. m. del jueves 18 de diciembre, y permitirá a los ciudadanos participar de manera remota y segura.

Maquinaria, joyas, vehículos y muebles disponibles

El evento incluirá una amplia variedad de bienes, entre los que se encuentran maquinaria industrial, joyas, vehículos y muebles. Estos artículos han sido aprehendidos, decomisados o declarados en abandono a favor de la Nación, como resultado de los procesos de control y fiscalización adelantados por la Dian en distintas regiones del país.

La entidad explicó que estos bienes pasan a subasta una vez se surten los procedimientos legales correspondientes, lo que permite su disposición a través de mecanismos públicos y transparentes.

¿Cómo participar en la subasta de la Dian?

Las personas interesadas en participar deberán registrarse previamente en el sitio web de El Martillo del Banco Popular. Una vez inscritos, podrán consultar el catálogo completo de bienes, revisar la descripción detallada de cada artículo y conocer las condiciones específicas de participación.

Este paso es obligatorio para identificar los lotes de interés y realizar las ofertas dentro de los plazos establecidos por la plataforma.

La Dian destacó que el proceso de subasta se desarrollará bajo estrictos principios de legalidad y transparencia, con el respaldo institucional tanto de la entidad como del Banco Popular. En ese sentido, invitó a la ciudadanía a participar con confianza y aprovechar la oportunidad de adquirir bienes de valor en un entorno seguro.

Para conocer más detalles sobre el proceso de subasta, el registro y las condiciones de participación, la Dian recomienda consultar su portal oficial. Asimismo, el catálogo completo de los bienes disponibles puede revisarse directamente en la plataforma El Martillo del Banco Popular.

