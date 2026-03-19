Con compuertas, urbanización de El Poblado le hace frente a desbordamientos de la quebrada La Presidenta para no inundarse

Los desbordamientos de la quebrada La Presidenta se volvieron un suplicio para los habitantes del barrio Patio Bonito, de la comuna 14 (El Poblado), de Medellín, cada que cae un fuerte torrencial. Para evitar que las inundaciones fueran plan de cada aguacero, la administración de un conjunto residencial tomó una medida contra esta situación: la instalación de compuertas en su entrada.
Diva González, quien es la administradora del edificio Poblado Bonito desde hace una década, al ver que la quebrada se salía y les llenaba de agua y pantano los parqueaderos y los cuartos útiles, vio en la implementación de una medida de contención en la entrada del complejo residencial.