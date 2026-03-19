Con compuertas, urbanización de El Poblado le hace frente a desbordamientos de la quebrada La Presidenta para no inundarse

Los desbordamientos de la quebrada La Presidenta se volvieron un suplicio para los habitantes del barrio Patio Bonito, de la comuna 14 (El Poblado), de Medellín, cada que cae un fuerte torrencial. Para evitar que las inundaciones fueran plan de cada aguacero, la administración de un conjunto residencial tomó una medida contra esta situación: la instalación de compuertas en su entrada. Diva González, quien es la administradora del edificio Poblado Bonito desde hace una década, al ver que la quebrada se salía y les llenaba de agua y pantano los parqueaderos y los cuartos útiles, vio en la implementación de una medida de contención en la entrada del complejo residencial.

“Nosotros instalamos la primera compuerta en el 2017, luego de la tercera inundación que tuvimos. Nos costó $1.500.000 porque una vez se nos llenó de agua la subestación de energía del sótano y nos tocó secar alambre por alambre para poderla utilizar y a partir de ahí hicimos varias cosas hasta que montamos este elemento”, relató la administradora, quien además fue la quinta habitante de esta edificación. La compuerta instalada en ese momento aguantó varias embestidas del invierno sin mostrar debilidad. Pero tanta agua que debió soportar durante nueve años hizo que, tras el torrencial del pasado 28 de enero, que desbordó la quebrada y levantó el pavimento de una de las salidas a la glorieta de Monterrey, la barrera colapsara y la unidad se volviera a inundar. Entérese: Ojo que cerraron la Avenida El Poblado por hueco que se abrió tras el aguacero: “el daño es grande y será de días” “Nos tocó sacar 12 volquetadas de lodo del sótano porque se nos metió la quebrada al parqueadero y los cuartos útiles. Entonces fue ahí que se tomó la decisión de hacer una compuerta más fuerte y sólida para ponerla cada vez que se nos vaya a salir la quebrada”, expuso la administradora sobre los inconvenientes que tienen con el afluente que tienen al frente. Ahora, tuvieron que invertir $2 millones en mano de obra y otros $900.000 de materiales, pero con la idea de que fuera aún más resistente, teniendo en cuenta que la quebrada se sale de manera más frecuente y con mayor intensidad. “Se le hicieron los parales de concreto y varillas y al resto de la compuerta se le puso icopor, triángulos de metal y en un principio la íbamos a forrar con galvanizado, pero quedaba demasiado pesado. Por eso optamos finalmente por usar aluminio y los quedó una estructura mucho más firme y liviana”; comentó González.

Diva González, administradora de esta urbanización, implementó el sistema de compuertas para evitar que se inunden cada que se desborda la quebrada La Presidenta. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA

Y la platica no se perdió. Con el aguacero del pasado martes, la compuerta respondió sin mayores inconvenientes a la salida del agua de la quebrada, la misma que por un lado inundó todo el barrio Patio Bonito y la glorieta de Monterrey y por el otro provocó una socavación en la avenida El Poblado, a la altura del Hotel Dann Carlton. El deseo de los habitantes del edificio Poblado Bonito es que no haya más desbordamientos de la quebrada, ya que van dos en un año (si se cuentan las que ocurrieron desde 2017, se contabilizan cinco). Pero en caso de que se presenten más, sienten que esta compuerta los puede respaldar en una nueva situación. Le puede interesar: Estos son los cierres y las rutas alternas mientras se interviene socavación en la avenida El Poblado, Medellín Tanto así que la administradora ya anunció que se construirá otra compuerta para el costado norte de la copropiedad, con el fin de reforzar la resistencia contra las inclementes reacciones de esta quebrada.

¿Cómo funciona?

Si una persona pasa por las afueras de este edificio y no está lloviendo inclementemente, encontrará que no hay nada que pueda dar indicios de que haya compuertas o algo similar. El objetivo es contar con una estructura sólida, pero que no afecte la estética del conjunto residencial. “Lo que hacemos cada que llueve es estar pendiente de la quebrada. Si vemos que se está subiendo mucho, entre el vigilante y yo sacamos la compuerta y la ubicamos en los parales que ya tenemos instalados para que comience a contener el agua y el pantano para que no se nos meta al parqueadero”, señaló. Le recomendamos leer: Parques inundables: la nueva idea de Medellín para enfrentar las lluvias

Finalmente, cuando terminan las precipitaciones la volvemos a guardar en el parqueadero, pero siempre están pendientes, a cualquier hora, para sacarla y volver a poner su mejor barrera contra las inundaciones. Pero la gestión no solo pasa por instalar las compuertas y esperar a ver qué pasa. Incluso se tiene prevista una reunión con el Dagrd y con otras dependencias de la Alcaldía de Medellín para ver cómo la presidenta, cada que se colapsa, les vuelve un desastre el barrio, pese a su ubicación estratégica y su estrato.

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