Estos son los cierres y las rutas alternas mientras se interviene socavación en la avenida El Poblado, Medellín

Por cuenta de la socavación que se registró en la noche de este martes en la avenida El Poblado, a la altura del hotel Dann Carlton, desde la Alcaldía de Medellín anunciaron qué tramo de esta vía está cerrado en ambos sentidos y cuáles son los desvíos que se tienen habilitados mientras se atiende esta emergencia.
Lo primero es que no hay paso, ni en sentido norte-sur ni en el sur-norte de este corredor arteria entre las calles 7 y 7D, mientras se hacen todas las labores para estabilizar el box culvert de la quebrada La Presidenta y así poder hacer las posteriores intervenciones viales en esta zona.