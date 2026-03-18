Estos son los cierres y las rutas alternas mientras se interviene socavación en la avenida El Poblado, Medellín

Por cuenta de la socavación que se registró en la noche de este martes en la avenida El Poblado, a la altura del hotel Dann Carlton, desde la Alcaldía de Medellín anunciaron qué tramo de esta vía está cerrado en ambos sentidos y cuáles son los desvíos que se tienen habilitados mientras se atiende esta emergencia. Lo primero es que no hay paso, ni en sentido norte-sur ni en el sur-norte de este corredor arteria entre las calles 7 y 7D, mientras se hacen todas las labores para estabilizar el box culvert de la quebrada La Presidenta y así poder hacer las posteriores intervenciones viales en esta zona.

Mientras tanto, para quienes van de sur a norte, se les recomienda tomar la calle 7, a la altura de la Clínica Medellín, y continuar el recorrido hacia el oriente por esta vía hasta la carrera 39, luego seguir hacia el norte para tomar la calle 9 y retomar la avenida El Poblado.

Debido a que hay algunos tramos que en condiciones normales funcionan en otros sentidos, desde la Secretaría de Movilidad de Medellín anunciaron los ajustes correspondientes para evitar inconvenientes con estos desvíos. Entérese: Caos en El Poblado por el aguacero: creciente levantó el pavimento en Las Vegas En lo que concierne para quienes van hacia el sur, el desvío comienza en la calle 7D, girando en sentido hacia el occidente, para luego retomar la carrera 43D y seguir hacia el sur hasta la calle 5A para retomar la avenida El Poblado o, en otro caso, seguir hasta la canalización. Pero estas no serán las únicas medidas adoptadas por cuenta de la quebrada La Presidenta. Debido a las afectaciones ocasionadas por este afluente por las lluvias de este martes, desde la autoridad de movilidad se tomó la determinación de cerrar el acceso al barrio Patio Bonito por la glorieta de Monterrey. Le puede interesar: Según el Ideam, Antioquia podría tener el acumulado de lluvias más elevado de todo 2026 Ante esto, a los conductores se les recomienda tomar por la avenida Las Vegas hasta la calle 4 sur y ahí realizar el retorno en sentido sur-norte o subir por la calle 10 hasta la carrera 43C con el fin de ingresar a los barrios Patio Bonito y Astorga.

Hasta el momento, personal de las secretarías de Infraestructura y Medio Ambiente de Medellín, con acompañamiento de EPM, avanzan en los análisis correspondientes para definir qué tipo de obras se van a realizar y cuánto tiempo se podrían demorar. Preliminarmente se hablaría de que durarían una semana, aunque en las próximas horas el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, daría a conocer con precisión el tiempo que demorará la intervención y las medidas que sea necesario adoptar.

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