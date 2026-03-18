x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Estos son los cierres y las rutas alternas mientras se interviene socavación en la avenida El Poblado, Medellín

Este corredor no tendrá paso vehicular entre las calles 7 y 7D, en ambos sentidos, mientras se atiende la situación generada en la zona por donde pasa la quebrada La Presidenta.

  • Esta es la socavación que provocó el cierre de la avenida El Poblado, a la altura del hotel Dann Carlton. Ya se están haciendo las primeras intervenciones. FOTO: Camilo Suárez
    Esta es la socavación que provocó el cierre de la avenida El Poblado, a la altura del hotel Dann Carlton. Ya se están haciendo las primeras intervenciones. FOTO: Camilo Suárez
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
bookmark

Por cuenta de la socavación que se registró en la noche de este martes en la avenida El Poblado, a la altura del hotel Dann Carlton, desde la Alcaldía de Medellín anunciaron qué tramo de esta vía está cerrado en ambos sentidos y cuáles son los desvíos que se tienen habilitados mientras se atiende esta emergencia.

Lo primero es que no hay paso, ni en sentido norte-sur ni en el sur-norte de este corredor arteria entre las calles 7 y 7D, mientras se hacen todas las labores para estabilizar el box culvert de la quebrada La Presidenta y así poder hacer las posteriores intervenciones viales en esta zona.

Mientras tanto, para quienes van de sur a norte, se les recomienda tomar la calle 7, a la altura de la Clínica Medellín, y continuar el recorrido hacia el oriente por esta vía hasta la carrera 39, luego seguir hacia el norte para tomar la calle 9 y retomar la avenida El Poblado.

Debido a que hay algunos tramos que en condiciones normales funcionan en otros sentidos, desde la Secretaría de Movilidad de Medellín anunciaron los ajustes correspondientes para evitar inconvenientes con estos desvíos.

Entérese: Caos en El Poblado por el aguacero: creciente levantó el pavimento en Las Vegas

En lo que concierne para quienes van hacia el sur, el desvío comienza en la calle 7D, girando en sentido hacia el occidente, para luego retomar la carrera 43D y seguir hacia el sur hasta la calle 5A para retomar la avenida El Poblado o, en otro caso, seguir hasta la canalización.

Pero estas no serán las únicas medidas adoptadas por cuenta de la quebrada La Presidenta. Debido a las afectaciones ocasionadas por este afluente por las lluvias de este martes, desde la autoridad de movilidad se tomó la determinación de cerrar el acceso al barrio Patio Bonito por la glorieta de Monterrey.

Le puede interesar: Según el Ideam, Antioquia podría tener el acumulado de lluvias más elevado de todo 2026

Ante esto, a los conductores se les recomienda tomar por la avenida Las Vegas hasta la calle 4 sur y ahí realizar el retorno en sentido sur-norte o subir por la calle 10 hasta la carrera 43C con el fin de ingresar a los barrios Patio Bonito y Astorga.

Hasta el momento, personal de las secretarías de Infraestructura y Medio Ambiente de Medellín, con acompañamiento de EPM, avanzan en los análisis correspondientes para definir qué tipo de obras se van a realizar y cuánto tiempo se podrían demorar.

Preliminarmente se hablaría de que durarían una semana, aunque en las próximas horas el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, daría a conocer con precisión el tiempo que demorará la intervención y las medidas que sea necesario adoptar.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto tiempo durará el cierre de la Avenida El Poblado?
Preliminarmente, las autoridades estiman que las obras de reparación podrían tardar una semana. Sin embargo, el tiempo definitivo dependerá de los análisis técnicos de EPM y la Secretaría de Infraestructura.
¿Cuáles son los desvíos recomendados hacia el norte?
Los conductores deben tomar la calle 7 (Clínica Medellín), seguir por la carrera 39 hacia el oriente, seguir al norte hasta la calle 9 y allí retomar la Avenida El Poblado.
¿Qué pasó en la quebrada La Presidenta?
Las fuertes lluvias provocaron una creciente que socavó el box culvert (estructura de drenaje) bajo la vía, levantando el pavimento y generando un riesgo inminente para el tránsito vehicular.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida