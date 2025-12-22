Gran redada en Manrique y Aranjuez dejó 55 vehículos inmovilizados por invadir el carril del Metroplús

En un gran operativo de control, las autoridades de tránsito inmovilizaron en el nororiente de Medellín por lo menos 55 vehículos por invadir el carril exclusivo del Metroplús. La jornada se realizó durante la noche del pasado viernes 19 de diciembre y tuvo como objetivo garantizar el respeto por las líneas de buses 1 y 2, cuya operatividad suele verse comprometida frecuentemente por cuenta de la mala cultura ciudadana. Le puede interesar: Un robo y un rocazo: la historia detrás del bus de metroplús que arrolló a habitante de calle en La Minorista, Medellín El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, precisó que los controles se focalizaron sobre todo en la carrera 45, a su paso por el barrio Manrique, y por la calle 93, en inmediaciones del barrio Aranjuez.

“La Secretaría de Movilidad, en coordinación y con el acompañamiento de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se encuentra realizando operativos de control en la carrera 45 de Manrique y en la calle 93 de Aranjuez. Estas acciones están dirigidas a conductores de vehículos y motocicletas que circulan por lugares prohibidos, lo cual representa un riesgo no solo para sus propias vidas, sino también para los pasajeros del servicio público y los peatones que utilizan los pasos peatonales”, dijo el funcionario. De acuerdo con un reporte entregado este fin de semana, en los operativos fueron inmovilizadas 54 motos y un vehículo. Lea también: Van 900 comparendos por invadir los carriles del Tranvía y Metroplús, pero la gente sigue haciéndolo Asimismo, por lo menos 85 personas fueron reprendidas con órdenes de comparendo, por infringir las normas de tránsito.