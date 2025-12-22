x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Gran redada en Manrique y Aranjuez dejó 55 vehículos inmovilizados por invadir el carril del Metroplús

El operativo se realizó en la carrera 45 y la calle 93, dos de los tramos viales más afectados por invasores en la vía exclusiva de las Líneas 1 y 2 de buses del Metro.

  • Las autoridades hicieron una redada para garantizar el respeto por el carril exclusivo del Metroplús. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    Las autoridades hicieron una redada para garantizar el respeto por el carril exclusivo del Metroplús. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

En un gran operativo de control, las autoridades de tránsito inmovilizaron en el nororiente de Medellín por lo menos 55 vehículos por invadir el carril exclusivo del Metroplús.

La jornada se realizó durante la noche del pasado viernes 19 de diciembre y tuvo como objetivo garantizar el respeto por las líneas de buses 1 y 2, cuya operatividad suele verse comprometida frecuentemente por cuenta de la mala cultura ciudadana.

Le puede interesar: Un robo y un rocazo: la historia detrás del bus de metroplús que arrolló a habitante de calle en La Minorista, Medellín

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, precisó que los controles se focalizaron sobre todo en la carrera 45, a su paso por el barrio Manrique, y por la calle 93, en inmediaciones del barrio Aranjuez.

“La Secretaría de Movilidad, en coordinación y con el acompañamiento de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se encuentra realizando operativos de control en la carrera 45 de Manrique y en la calle 93 de Aranjuez. Estas acciones están dirigidas a conductores de vehículos y motocicletas que circulan por lugares prohibidos, lo cual representa un riesgo no solo para sus propias vidas, sino también para los pasajeros del servicio público y los peatones que utilizan los pasos peatonales”, dijo el funcionario.

De acuerdo con un reporte entregado este fin de semana, en los operativos fueron inmovilizadas 54 motos y un vehículo.

Lea también: Van 900 comparendos por invadir los carriles del Tranvía y Metroplús, pero la gente sigue haciéndolo

Asimismo, por lo menos 85 personas fueron reprendidas con órdenes de comparendo, por infringir las normas de tránsito.

Este tramo del corredor exclusivo del Metroplús es, junto con el Tranvía de Ayacucho, uno de los más afectados por infractores que invaden las vías y se le atraviesan a los vehículos del Metro, no solo afectando la frecuencia del servicio, sino propiciando accidentes de tránsito.

Siga leyendo: Motociclista murió en Medellín: chocó contra el metroplús cuando hacía piruetas

En Aranjuez, a mediados de este año, también se han presentado situaciones como la de un joven que murió el pasado 31 de mayo por estar realizando piruetas en una moto en la vía del Metroplús, chocándose contra uno de los buses.

Durante ese mismo mes, trascendió el caso de otro motociclista que también invadió la vía y atropelló a una mujer, en un hecho que generó indignación.

Si bien tanto el Metro como la Alcaldía vienen incrementando sus esfuerzos para hacer pedagogía entre la ciudadanía, desde la Secretaría de Movilidad también se lanzó una estrategia de largo aliento para sancionar a los conductores que ponen en riesgo a los demás transeúntes y viajeros.

Finalmente, el secretario Ruiz insistió en un llamado a la ciudadanía para respetar las normas de tránsito y proteger la vida de los demás.

