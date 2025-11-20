Con algunos llamados, el Concejo de Medellín aprobó el presupuesto más alto de la historia del distrito para 2026

Medellín tendrá el presupuesto más alto de su historia, todo después de que el Concejo Distrital aprobara, en primer debate y en una sesión conjunta entre las comisiones primera y segunda, el proyecto de acuerdo que establece las condiciones presupuestales que regirán para el 2026 y que dio vía libre para que se destinaran 12,1 billones de pesos.
De acuerdo con la corporación, el 80,79% de los recursos irán para la inversión social. Serán 9,7 billones de pesos que tendrán una prioridad social y que buscarán beneficiar a las poblaciones vulnerables, ofreciéndoles una garantía en sus derechos. Por ejemplo, con estos recursos se fortalecerán los programas de primera infancia y niñez de la ciudad.