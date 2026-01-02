El placer de cocinar, una reflexión de Álvaro Molina

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Traicionando mi espíritu de Grinch me fui a pasar una tarde de navidad con mis amigos expertos amantes de la fritanga. Los cocineros salimos poquito, pero cuando lo hacemos, comemos y bebemos como si el mundo y la comida se fueran a acabar. En mis años dorados, con poco pelo y barriga venerable, soy feliz con mis colegas jóvenes que no pararon de reírse mientras explicaba que los DJ no existían cuando era estudiante, pero si, el señor de los discos que cobraba 50 pesos para bailar amacizados con las canciones de Roberto Carlos. Tuve que explicar con pelos y señales qué era un grill, con reservados, mesero de linterna y picadita de piña, uchuva y coco con el guaro, un peligro para las señoritas de la época. Al final fui muy feliz al ver que conocía más que ellos la tropicoqueta. Amo estos grupos en que retamos a los dietistas, no nos desvelan los kilos de más y sabemos que moriremos plenos empuñando una empanada. Aprendimos a amar la cocina comiendo.
Puede leer: Recorrer Antioquia y su gastronomía: el mejor aguinaldo para los hijos
El ritual entre las ollas va más allá que transformar ingredientes en platos. Pasé muchas horas de mis primeros años de vida debajo de una mesa viendo cocinar, esperando algún descuido para probar. Crecí en una familia donde una arepa con quesito y unos huevos en cacerola se veneraban más que unos benedictinos con salsa holandesa como los de brunch con mimosa que hoy todos copian.
Miraba embelesado a mi mamá cuadrar los menús de la semana que tenían por norma no repetir nada. El repertorio de cremas y sopas era interminable: espinacas, tomate, arvejas, pastas, guineo, papa, yuca, arracacha (¡ufff!), zanahoria, ahuyama, vitoria, cebolla, chócolo, lechuga, espárragos y cualquier vegetal. Sopas con revuelto: de arroz, frisoles, sancocho, espinazo, albóndigas, campesina con vegetales y pollo, menudencias, costilla, tortilla, patacón y oreja (patacón envuelto en huevo), ajiaco, mondongo y pescado entre otras, cuñadas con arroz, banano, arepa y aguacate. Doña Sofía y Zaida pusieron a mucha gente a preparar sopas de dedo parado, raras para mi gusto, como minestrone, frijolitos bostonianos, sopa de remolacha estilo borsch, gazpacho, vichyssoise y otras que pude probar acompañando a mi mamá a los costureros.