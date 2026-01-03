Atención: Trump anunció la captura de Nicolás Maduro

Trump afirmó que la operación contó con una planificación cuidadosa y con la participación de “grandes tropas y grandes personas”. “Fue una operación brillante, en realidad”, dijo al diario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una “operación brillante” la acción militar que, según anunció, permitió la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa. Las declaraciones las hizo en una breve entrevista telefónica con The New York Times en la madrugada del sábado, poco después del anuncio oficial.

En redes sociales han circulado imágenes del bombardeo sobre Caracas cuando las fuerzas militares de los Estados Unidos capturaron Nicolás Maduro. Foto: Cortesía Redes sociales.

Horas antes, el mandatario informó a través de su red social Truth Social que Nicolás Maduro había sido capturado y trasladado fuera de Venezuela, tras un ataque a gran escala llevado a cabo por Estados Unidos en la capital, Caracas. En el mensaje, Trump señaló que “pronto se darán más detalles” sobre la operación.

Según los corresponsales extranjeros, la operación militar duró aproximadamente cuarenta y cinco minutos, al menos ese tiempo se escucharon las explosiones en la capital de Venezuela. La vicepresidente de Venezuela Delcy Rodríguez anunció que ella asumirá el poder, después de la captura de Maduro. También se ha sabido que Trump no le comunicó al Senado de los Estados Unidos la operación militar en el país suramericano.

Tras afirmar que había conversado con el secretario de Estado de los Estados Unidos, El senador republicano Mike Lee escribió en su cuenta de X que Estados Unidos “no prevé más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de Estados Unidos”.

Por su parte, Rusia, Irán y Cuba rechazaron los ataques de Estados Unidos. En contraste, el presidente argentino Javier Milei celebró la operación que habría removido del poder a Nicolás Maduro.