“A las 2 de la mañana sonó una fuerte explosión que me despertó”: testimonios de venezolanos ante bombas y sobrevuelos en Caracas

La madrugada de este sábado estuvo marcada por la incertidumbre en Caracas. Vecinos reportaron explosiones y aviones sobrevolando a baja altura, con ruidos persistentes que despertaron a comunidades enteras. Las detonaciones se escucharon cerca de objetivos militares clave como el complejo Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, el Cuartel 4F, donde reposan los restos de Hugo Chávez, además de zonas como La Guaira y Maracay. En mensajes de texto y voz, residentes describieron una ciudad en tensión: “Chamo, eso en Caracas está tenso, no pueden hablar por teléfonos y no pueden salir”, relató una fuente. Aunque no hay confirmación oficial sobre el origen de las explosiones, los reportes coinciden en movimiento de tropas, detonaciones y sobrevuelos continuos de Estados Unidos sobre Venezuela. Puede leer: Atención: Trump anunció la captura de Nicolás Maduro

Testimonios desde Venezuela: tensión, encierro y vigilancia

Los relatos ciudadanos dibujan un cuadro de alerta generalizada. Un testimonio señala: “Hay movimiento de tropas, sobrevuelos y detonaciones. Primo, estamos bien... se escuchan detonaciones hacia Caracas... Los Teques y San Antonio de los Altos donde yo vivo bien... a las 2 a. m. la explosión que me despertó. Hasta el momento hay electricidad e internet. Los aviones sobrevolando muy bajo”. Otro mensaje agrega: “Bombardeo en Caracas, Maracay, La Guaira”. Desde una población cercana, otra persona explicó que no han dormido desde la madrugada y que permanecen resguardados en casa por recomendaciones oficiales, en un contexto descrito como estado de excepción. “La Guardia Nacional está en puntos de control pidiendo a la gente que regrese a casa; hay mucha gente viajando”, relató. Según este testimonio, lo más fuerte se concentra en Caracas, mientras en su localidad el ambiente es de vigilancia y prevención. Lea más: Ataque de EE. UU. a Venezuela: Petro ordenó despliegue del Ejército colombiano en la frontera