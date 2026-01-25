x

Condenan a dos hermanos por el asesinato de alias La Diabla en Medellín, ¿cuántos años estarán en prisión?

Ambos aceptaron su responsabilidad en el crimen de esta mujer ocurrido el 23 de enero de 2025. Conozca más detalles.

    En la foto, José Gregorio y Starlin Oswaldo Morgado Herrera, imputados por el crimen de alias “La Diabla”. FOTO Cortesía Fiscalía.
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Los hermanos José Gregorio y Starlin Oswaldo Morgado Herrera aceptaron su responsabilidad en el asesinato de Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias La Diabla, ocurrido el 23 de enero de 2025 mientras ella salía de un hotel de Laureles en Medellín.

A 19 y 15 años de prisión, respectivamente, fueron condenados ambos por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones, después de que un juez dio el aval a la negociación judicial que presentó la Fiscalía General de la Nación.

“José Gregoria Morgado Herrera, Starlin Oswaldo Morgado Herrera y otros actuaron de manera dolosa en tanto que conocían que el primero conducía la motocicleta en la que se movilizaban, también al individuo que se encargaría de disparar con arma de fuego, que lo hacía en cinco oportunidades. Conocían que habían adquirido una motocicleta en la cual se cometería el delito; conocían que dejarían el vehículo abandonado en un lugar cercano, así como también que mientras uno de ellos conducía la motocicleta, el otro esperaba con teléfono celular en mano en cercanías del lugar, y también que le disparaba mientras se encontraba distraída y quisieron hacerlo”, explicó la fiscal encargada del caso sobre los roles que, en su momento, cumplieron los imputados.

Los hermanos, de acuerdo con el reporte oficial, fueron capturados en Barranquilla, Atlántico en febrero de 2025 por elementos de la Policía Nacional. Hasta allí habrían llegado desde Medellín para evadir la justicia, pero no lograron su cometido.

Detalles del crimen y de alias “La Diabla”

Zaida Andrea Sánchez Polanco, de 27 años, era conocida en la Costa Atlántica como alias La Diabla, presunta prestamista en el municipio de Aguachica, Cesar.

El crimen de esta mujer ocurrió a las 7:50 de la noche de este miércoles en la carrera 68A con la calle 45, en el barrio Naranjal, en la comuna 11 (Laureles-Estadio), de Medellín, cuando salía de un hotel del sector. De acuerdo con el reporte de las autoridades, hombres armados en motocicleta se le acercaron y le dispararon en dos ocasiones en el rostro, otras dos en el brazo y una más en el costado. Malherida fue trasladada al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde falleció en el proceso de reanimación.

Según los testigos, Sánchez Polanco había llegado en una camioneta a las afueras del lugar donde se estaba hospedando desde el pasado 14 de enero, junto con su hijo de 9 años. Inmediatamente, los hombres armados dispararon contra ella. Minutos después, las autoridades encontraron abandonada la moto en la carrera 64 con la calle 50, en el sector de La Minorista, en el centro de Medellín.

Alias La Diabla era una conocida prestamista de este municipio del sur del Cesar, ubicado a 283 kilómetros de Valledupar, capital de este departamento del Caribe colombiano. Era la esposa de Alexander González Pérez, alias El Calvo, a quien asesinaron el pasado 26 de diciembre en el sector La Puntica, en El Banco, Magdalena, a orillas del río Magdalena. Era señalado de sostener vínculos con el Clan del Golfo.

