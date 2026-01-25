Condenan a dos hermanos por el asesinato de alias La Diabla en Medellín, ¿cuántos años estarán en prisión?

Los hermanos José Gregorio y Starlin Oswaldo Morgado Herrera aceptaron su responsabilidad en el asesinato de Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias La Diabla, ocurrido el 23 de enero de 2025 mientras ella salía de un hotel de Laureles en Medellín.

A 19 y 15 años de prisión, respectivamente, fueron condenados ambos por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones, después de que un juez dio el aval a la negociación judicial que presentó la Fiscalía General de la Nación.

“José Gregoria Morgado Herrera, Starlin Oswaldo Morgado Herrera y otros actuaron de manera dolosa en tanto que conocían que el primero conducía la motocicleta en la que se movilizaban, también al individuo que se encargaría de disparar con arma de fuego, que lo hacía en cinco oportunidades. Conocían que habían adquirido una motocicleta en la cual se cometería el delito; conocían que dejarían el vehículo abandonado en un lugar cercano, así como también que mientras uno de ellos conducía la motocicleta, el otro esperaba con teléfono celular en mano en cercanías del lugar, y también que le disparaba mientras se encontraba distraída y quisieron hacerlo”, explicó la fiscal encargada del caso sobre los roles que, en su momento, cumplieron los imputados.