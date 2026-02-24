x

“La Nueva Delhi de Medellín”: así bautizaron a la carrera 45 en Manrique

Muchos dicen que ya ni se puede caminar por el caos vehicular. La Secretaría de Movilidad ha impuesto 3.984 comparendos, pero el lío parece haberse salido de las manos.

  • Así luce Manrique en una noche de sábado, justo en la intersección de la carrera 45 con la calle 69, por donde también opera el Metroplús que muchas veces sólo puede llegar hasta la estación Hospital. FOTO Cortesía redes sociales.
Santiago Yepes Vidal
hace 40 minutos
bookmark

Quien venga a Medellín por primera vez y observe la intersección de la carrera 45 con la calle 69, de jueves a domingo en horas de la noche en Manrique, creerá que se trata de una de las ciudades más pobladas y congestionadas del mundo.

Y es que, sin exagerar, entre las bocinas de las motos, el rugir de los carros y las canciones a alto volumen que se reproducen simultáneamente en los establecimientos de esta zona, el ambiente no es menos que el de Nueva Delhi, la capital de India, donde el silencio ya ni puede escucharse.

Lea más: Así terminó caso de intolerancia entre los motociclistas y el agente de tránsito en Bello

Si bien Manrique a lo largo de los años ha trabajado para dejar atrás el estigma de la violencia y la inseguridad —cosa que sí ha conseguido en gran medida gracias a su desarrollo económico y comercial— continúa padeciendo, como muchos barrios de Medellín, de un mal: el de la poca cultura vial, que cuando se mezcla con permisividad por parte de la autoridad puede llegar a ser fatal en múltiples ocasiones.

Richar Henao es uno de los tantos comerciantes de Manrique, quien lleva 17 años ejerciendo en esta comuna y ahora tiene su establecimiento en toda una esquina de la carrera 45 con 69.

De acuerdo con su testimonio, la transformación que ha observado tras casi dos décadas de labor es inmensa: desde los lugares que antes no había y ahora se encuentran prácticamente a cada golpe de vista, como bares y restaurantes, hasta la cantidad excesiva de vehículos que pasan por allí, una de las principales causales de incidentes y accidentes viales que se han vuelto tan habituales como alarmantes.

“Es impresionante el caos que se vive acá, más que todo en las noches. Por ejemplo el fin de semana pasado no cabía un alma, ese video viral lo grabaron desde esta terraza y la gente apenas era asombrada al ver cómo había tanto descontrol; los turistas se lo toman más como algo divertido, pero la verdad es que eso se presta para mucho accidente, cada ocho días es lo mismo, mientras que los agentes sólo vienen a hacer operativos, no a garantizar la seguridad que tanto se necesita”, detalló el comerciante.

Por su parte, una administradora de un minimercado en ese sector – quien prefirió no revelar su identidad – explicó que a causa de la situación tan crítica los más perjudicados son los peatones.

“Si viera cómo se les hace de difícil a ellos. Uno los ve amagando tratando de pasar porque en cualquier momento y de la nada sale una moto o un carro. Son pocos los que respetan los semáforos, entonces ya se imaginará de qué tamaño es el problema”, relató mientras apuntaba con su mano hacia uno de los cruces peatonales.

Según el testimonio de varios habitantes del sector, años atrás antes de la pandemia del Covid-19 solían cerrar ese punto de la 45, entre las calles 69 y 71, evitando que muchos vehículos se atravesaran garantizando así la seguridad de los peatones, como también el funcionamiento adecuado del Metroplús, algo que, a decir verdad, no volvió a ser igual.

La odisea del Metroplús en la 45

De las novedades más frecuentes que ocurren en materia de accidentalidad están las que involucran al Metroplús en Manrique casi siempre con uno o varios motociclistas. Los choques e incidentes son, en su mayoría, por la invasión de los conductores de moto al carril exclusivo del sistema.

De acuerdo con el Metro de Medellín, en múltiples ocasiones la operación del Metroplús se ve comprometida en la 45, principalmente de jueves a domingo.

“Siendo consecuentes con el cuidado de la vida y la seguridad operativa, se toma en ciertos momentos la decisión de operar de esta manera con el fin de preservar la integridad de nuestro personal, contratistas (conductores, seguridad privada y aseo), de nuestros usuarios, flotas y sistemas”, detalló la entidad.

Además, agregó que desde la Mesa de Seguridad de Buses y Tranvía, que lidera el Metro de Medellín y en la que participan la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad del Distrito, regularmente se analizan las problemáticas de la movilidad en la troncal.

“Teniendo en cuenta que el Metro de Medellín no es autoridad en movilidad, el trabajo que se ha hecho es con la comunidad. En coherencia con nuestra Cultura Metro”.

El llamado que hace el Metro a la comunidad de Manrique es a respetar las normas de tránsito y tener mayor empatía; pero de no ser así, ¿qué están haciendo las autoridades viales para contener una situación que, tal parece, se les escapó de las manos?

Lo que responde la Alcaldía

En su cuenta oficial de X, la Secretaría de Movilidad respondió a los cientos de comentarios y cuestionamientos de las personas indignadas por la situación que se vive en el sector la 45 de Manrique.

A través de un hilo, precisó que entre el 1 de enero de 2024 y el 21 de febrero de 2026 se han realizado allí 131 operativos, que dejaron como saldo 3.984 comparendos, de los cuales 273 fueron a vehículos y 3.670 a motocicletas; hubo 2.394 inmovilizaciones, 113 a vehículos y 2.272 a motocicletas.

Entérese: Los accidentes de tránsito, con motos involucradas, son la mayor causa de atención del Sistema de Emergencias de Medellín

Además, señalan que las infracciones más comunes son por no portar licencia de conducción, tener vencido el SOAT o la revisión tecnicomecánica, circular sin placas o con ellas alteradas, mal parqueo, entre otras.

“Los hechos registrados en los videos y con placas identificables serán sancionados. Estamos analizando el material para imponer los comparendos correspondientes”, dijo la secretaría.

Entre tanto, la 45 seguirá en medio del caos y el ruido, dos de las características que a hoy la posicionan como uno de los destinos más apetecidos, pero no menos riesgosos.

