Encontraron el carro que mató a un motociclista en El Poblado y se dio a la fuga

Otro vehículo implicado en un grave accidente en las vías de Medellín fue encontrado tras darse a la fuga. El hecho ocurrió en la avenida 80, a la altura de la calle 10 sur, en Aguacatala.

El vehículo particular de marca Nissan atropelló a un motociclista que murió en la vía sin posibilidad alguna de que pudieran salvarle la vida. Pese a la gravedad del hecho, el conductor huyó del lugar.

Sin embargo, gracias a los reportes ciudadanos al 123 se activó el protocolo de búsqueda que empezó a implementar la Secretaría de Movilidad desde 2024 para encontrar conductores fugados. El protocolo consiste en que al llegar al reporte a la sala de monitoreo, comienza la búsqueda del conductor y el vehículo de acuerdo a las señales entregada, gracias al robusto sistema de cámaras, más de 3.200 capaces de hacer un seguimiento en buena parte de las vías de la ciudad.

Con esta información, los agentes de tránsito en las calles empiezan a hacer la persecución del vehículo hasta que dan con este. Fue lo que ocurrió en este caso, en el que los agentes de tránsito encontraron abandonado el vehículo en Envigado. El conductor no estaba, pero con eso es suficiente para que el propietario que figura en los papeles del vehículo deberá responder en este proceso que tiene todos los agravantes posibles, pues el motociclista de 44 años víctima en el hecho murió, y además el conductor incurrió en omisión de socorro.

En lo que va de 2025, en Medellín se han registrado 55 casos de fuga tras accidentes de tránsito. Todos han sido encontrados y hasta ahora 28 casos ya fueron esclarecidos.

El protocolo también incluye atención a las víctimas y a sus familias a través del Centro de Atención y Orientación a Víctimas de la Secretaría de Movilidad de Medellín, desde donde con un equipo de abogados se le brinda asesoría a las víctimas de estos hechos para que interpongan las acciones legales sin tener que pagar por ello.

Las autoridades reiteraron lo que llevan diciéndole a todos los conductores desde hace tiempo: ni siquiera lo intente, si por alguna razón quedó involucrado en un accidente de tránsito, sin importar la gravedad o las causas de este, siempre lo mejor será asumir el hecho y dar la cara a las autoridades. Fugarse solo complica una eventual situación penal y administrativa que puede costarle la libertad o el patrimonio.