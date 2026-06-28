La contaminación en aire de Antioquia está afectando la visión infantil

Muchas ideas innovadoras nacen de una conversación cualquiera tomando tinto. Así nació Vitares, un macroproyecto de la Universidad CES que estudia cómo la contaminación en el aire puede causar daños en la salud visual en niños y niñas de Támesis, Salgar y la comuna 2 de Medellín.
Andrés Pareja López, biólogo, zootecnista y director del programa, llevaba años estudiando en su laboratorio los efectos del material particulado en células de piel, pulmón y la córnea. Encontró que dicha contaminación alteraba la dinámica celular de esos tejidos de forma silenciosa, causando daños celulares.
En esas conversaciones de pasillo y de tintos con colegas de otros programas, la idea fue tomando forma. Si el material particulado afectaba la córnea en el laboratorio, ¿qué pasaba en los ojos de las personas? ¿Y en los de niños y niñas? “Dijimos: ¿por qué no visualizamos esto desde un enfoque multidisciplinario?”, recordó Pareja.