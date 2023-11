Los auditores encontraron que dentro de esos gastos no autorizados se hicieron “compras individuales o personales (un combo, un ejecutivo, entre otros), y en algunos casos, compras de comida suntuaria, afectando la eficiencia del gasto público”.

El equipo auditor de la Contraloría encontró que entre esas fechas Quintero usó $124.566.005 para pagar en restaurantes , de los cuales solo fueron autorizados y certificados para atender reuniones oficiales del entonces alcalde —que es el propósito del fondo fijo—, $7.799.790 ($2.430.594 en el 2022 y $5.369.196 con corte al 30 de junio de 2023). De manera que poco más de $116 millones (el 93,5% del total) no fueron autorizados ni certificados.

El informe dice que en las otras ciudades no solo se hicieron gastos en restaurantes sino en refrigerios, bebidas y hasta panadería que en total suman $1.066.215 que, según la Contraloría “no fueron urgentes, ni imprevistos ni necesarios”.

Asimismo, l a Contraloría encontró gastos de restaurante en ciudades como Bogotá, Cartagena y Bucaramanga , que no debían ser sacados de la caja menor sino que debieron ser pagados como viáticos.

En conclusión, dice la Contraloría en su informe preliminar, “se vulneró el principio de la gestión fiscal de eficiencia ocasionando un posible detrimento patrimonial en cuantía de $117.832.430”.

En el informe se señalan al menos siete decretos, normas y leyes que la Alcaldía habría violado con el uso de los fondos fijos. Por esto, dice el ente, los responsables tendrían sanción fiscal y disciplinaria.

Además, de acuerdo con la norma que regula los fondos fijos, no puede gastarse más del 10% del fondo en una sola compra. Para el 2023, el valor del fondo era de $23.200.000 mensuales, de manera que no se podían hacer compras de más de $2.320.000. No obstante, la Contraloría encontró que el 30 de junio del 2023 se gastaron $4.008.288 en el restaurante Canalla, en El Poblado.

Pero aparentemente para saltarse la norma y no llegar al tope, lo que hicieron fue partir la factura en dos: la primera por $1.895.426, la emitieron a las 14:35 y la segunda por $2.111.862, a las 15:16.

“Esta situación se generó por las deficiencias en los controles del proceso de autorización y pago del fondo fijo”.

La Contraloría también advirtió que cuando se hizo el presupuesto de los gastos del fondo fijo para el 2022 y 2023 a los rubros no se les asignó un valor proyectado, como lo establece la ley. Es decir, dijeron en qué se iban a gastar los fondos fijos, pero no cuánta plata destinarían para ellos, ni siquiera un estimado. Esto, dice la Contraloría, puede dar lugar a que se hagan gastos que no cumplan los requisitos de ley, que es lo que presuntamente ocurrió.