Medellín unió fuerzas con Oracle y abrió 2.500 cupos gratuitos en cursos de Inteligencia Artificial

Medellín sigue posicionándose como el gran centro de startups de Colombia. La más reciente apuesta se dio entre la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia y la multinacional Oracle, una alianza con la que se busca formar a 2.500 jóvenes en áreas como inteligencia artificial, computación en la nube, ciberseguridad, desarrollo de aplicaciones, bases de datos, entre otras.
Un total de 22 cursos con certificación internacional estarán disponibles de manera virtual, mediante la plataforma Oracle MyLearn. Los interesados podrán acceder a esta iniciativa desde hoy, 29 de octubre, inscribiéndose en la plataforma Ciudadela Digital (arrobamedellin.edu.co) hasta la finalización de la alianza, en 2027.
Le puede interesar: Seis tecnologías que están marcando el 2025 (y que usted no conoce)
“El mundo está evolucionando muy rápido, necesitamos un talento que responda a eso. Lo que se busca es tener oportunidades reales y que las personas con estas habilidades puedan emprender”, expresó Salomón Cruz, director de Sapiencia.