Medellín unió fuerzas con Oracle y abrió 2.500 cupos gratuitos en cursos de Inteligencia Artificial

Medellín sigue posicionándose como el gran centro de startups de Colombia. La más reciente apuesta se dio entre la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia y la multinacional Oracle, una alianza con la que se busca formar a 2.500 jóvenes en áreas como inteligencia artificial, computación en la nube, ciberseguridad, desarrollo de aplicaciones, bases de datos, entre otras. Un total de 22 cursos con certificación internacional estarán disponibles de manera virtual, mediante la plataforma Oracle MyLearn. Los interesados podrán acceder a esta iniciativa desde hoy, 29 de octubre, inscribiéndose en la plataforma Ciudadela Digital (arrobamedellin.edu.co) hasta la finalización de la alianza, en 2027. Le puede interesar: Seis tecnologías que están marcando el 2025 (y que usted no conoce) “El mundo está evolucionando muy rápido, necesitamos un talento que responda a eso. Lo que se busca es tener oportunidades reales y que las personas con estas habilidades puedan emprender”, expresó Salomón Cruz, director de Sapiencia.

Universidades, empresarios y la Alcaldía de Medellín se unen para formar a jóvenes en aras de la transformación digital. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

La inversión inicial de esta estrategia es de 5.000.000 USD, sin embargo, Oracle indicó que hay una posibilidad de ampliar los cupos hasta 10.000 según la demanda. Esta alianza surge para dar respuesta al déficit de talento humano en habilidades tecnológicas que hay en el país y dar respuesta a las necesidades laborales teniendo en cuenta la vocación del Distrito. “Colombia tiene un déficit de más de 100.000 personas, según el Ministerio de las TIC. En la alcaldía de Federico Gutiérrez están teniendo una meta de 50.000 personas certificadas y la idea es poder cerrar esa brecha tecnológica”, explicó Maximiliano Rico, director del sector público de Oracle para Colombia y Ecuador. Lea más: El Tecnológico de Antioquia entregó obras del campus de Robledo con 10 nuevos espacios que se conectan a través de un sendero

¿Qué requisitos se necesitan para acceder a esta convocatoria?