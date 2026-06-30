Gobierno de Corea del Sur invertirá 3,5 millones de dólares en Medellín, ¿para qué serán destinados?

La República de Corea y la Alcaldía de Medellín suscribieron un acuerdo de cooperación internacional con el propósito de impulsar la movilidad inteligente y fortalecer la seguridad vial mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

Como parte del convenio, el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte (Molit) de Corea del Sur destinará una inversión de 4.460 millones de wones, equivalentes a 3,5 millones de dólares, recursos con los que se ejecutará el proyecto durante los próximos dos años, es decir entre 2026 y 2028.

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Según explicó el secretario (e) de Movilidad de Medellín, Luis Echeverry, el plan contempla la elaboración de un Plan Maestro de Sistemas Inteligentes de Transporte, además de la puesta en marcha de tres proyectos piloto que estarán enfocados en entornos escolares, deprimidos viales y corredores con alta pendiente.

Estas herramientas incorporarán monitoreo en tiempo real, alertas tempranas, análisis de datos e inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones en materia de movilidad.

Los pilotos incluirán cruces peatonales inteligentes y sistemas de señalización capaces de advertir sobre la presencia de estudiantes y peatones, con el fin de reforzar su seguridad. Asimismo, se implementarán sensores en deprimidos viales para detectar posibles inundaciones y emitir alertas oportunas a conductores y autoridades de tránsito, además de sistemas de detección y advertencia en vías con pendientes pronunciadas para reducir el riesgo de accidentes.