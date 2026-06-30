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Gobierno de Corea del Sur invertirá 3,5 millones de dólares en Medellín, ¿para qué serán destinados?

Este acuerdo internacional se suma a otro firmado en abril de este año por un valor de 16,4 millones de dólares para el manejo de residuos sólidos en la capital antioqueña.

  • Estas herramientas incorporarán monitoreo en tiempo real, alertas tempranas, análisis de datos e inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones en materia de movilidad. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Estas herramientas incorporarán monitoreo en tiempo real, alertas tempranas, análisis de datos e inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones en materia de movilidad. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La República de Corea y la Alcaldía de Medellín suscribieron un acuerdo de cooperación internacional con el propósito de impulsar la movilidad inteligente y fortalecer la seguridad vial mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

Como parte del convenio, el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte (Molit) de Corea del Sur destinará una inversión de 4.460 millones de wones, equivalentes a 3,5 millones de dólares, recursos con los que se ejecutará el proyecto durante los próximos dos años, es decir entre 2026 y 2028.

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Según explicó el secretario (e) de Movilidad de Medellín, Luis Echeverry, el plan contempla la elaboración de un Plan Maestro de Sistemas Inteligentes de Transporte, además de la puesta en marcha de tres proyectos piloto que estarán enfocados en entornos escolares, deprimidos viales y corredores con alta pendiente.

Estas herramientas incorporarán monitoreo en tiempo real, alertas tempranas, análisis de datos e inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones en materia de movilidad.

Los pilotos incluirán cruces peatonales inteligentes y sistemas de señalización capaces de advertir sobre la presencia de estudiantes y peatones, con el fin de reforzar su seguridad. Asimismo, se implementarán sensores en deprimidos viales para detectar posibles inundaciones y emitir alertas oportunas a conductores y autoridades de tránsito, además de sistemas de detección y advertencia en vías con pendientes pronunciadas para reducir el riesgo de accidentes.

El convenio también contempla un componente de formación para el personal del Centro Integrado de Tráfico y Transporte de Medellín (Citra), que recibirá capacitación especializada para garantizar la operación y sostenibilidad de estas tecnologías una vez concluya el proyecto.

Con esta alianza, la Administración Distrital espera consolidar una infraestructura digital que permita integrar información proveniente de diferentes fuentes en tiempo real, optimizar la gestión semafórica, fortalecer el monitoreo de la movilidad y apoyar la toma de decisiones mediante herramientas basadas en inteligencia artificial.

Los resultados de la relación entre Medellín y Corea del Sur

No es la primera vez que Corea del Sur apuesta por Medellín como escenario para desarrollar proyectos conjuntos. En los últimos años, la ciudad ha consolidado una relación estratégica con ese país asiático en áreas como movilidad, innovación, tecnología y sostenibilidad, convirtiéndose en uno de sus principales aliados en América Latina.

De hecho, el convenio para fortalecer la movilidad inteligente se suma a otro firmado en abril de este año entre la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur (KOICA), la Alcaldía de Medellín, el Grupo EPM y Emvarias. Ese proyecto contempla una inversión de 16,4 millones de dólares para transformar el manejo de los residuos sólidos, fortalecer la economía circular y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el Valle de Aburrá.

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Incluso, años atrás, entre 2018 y 2020, ambas partes desarrollaron el Centro Integrado de Tráfico y Transporte (Citra), una iniciativa financiada con recursos de cooperación coreana que permitió modernizar el monitoreo del tránsito, fortalecer la capacidad institucional e incorporar nuevas herramientas tecnológicas para la gestión de la movilidad. El nuevo convenio de 3,5 millones de dólares busca precisamente ampliar ese trabajo y llevarlo a un nivel más avanzado mediante inteligencia artificial

Según la Administración Distrital, hasta 2025 Corea se posicionaba como el tercer mayor aportante de cooperación para Medellín, después de Estados Unidos y España, sin embargo, tras el proyecto firmado para el manejo de residuos sólidos pasó a ocupar el segundo puesto.

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