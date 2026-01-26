x

Le llegó la hora al exdirector del Área Metropolitana Juan David Palacio: esta tarde un juez decide si va o no a la cárcel

El fiscal del caso de la contratación con los bomberos de Itagüí pedirá que le imputen por presunta corrupción junto con tres personas más, en un proceso donde ya hay dos capturados.

  Juan David Palacio fue postulado por el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para que dirigiera el Área Metropolitana. FOTO: CORTESÍA
    Juan David Palacio fue postulado por el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para que dirigiera el Área Metropolitana. FOTO: CORTESÍA
Redacción El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Para las 3:30 de este lunes, 26 de enero, está programada la audiencia de imputación al exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Juan David Palacio y de tres personas más por presunta corrupción.

Si el juez avala la solicitud de la Fiscalía en ese sentido, el número de imputados por hechos presuntamente irregulares relacionados con la administración pública de Medellín el periodo del exalcalde Daniel Quintero, se completaría con 55 personas imputadas, la mayoría funcionarios.

Palacio fue vinculado por un fiscal anticorrupción al proceso penal por una contratación superior a 18.000 millones de pesos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, entre los años 2020 y 2021. Este es un caso en el que se habrían presentado direccionamiento de contratos y desviación de recursos públicos.

Por este asunto están presos el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, y la funcionaria del Área María Yaneth Rúa, quien fungió como supervisora en esa contratación. También figura vinculado el exjefe de la agrupación de socorro mencionada, Elkin González, el cual fue inicialmente aprehendido, pero luego el juez determinó dejarlo en libertad debido a que, en su concepto, no representaba un peligro para la sociedad ni para la investigación al respecto.

En esta nueva diligencia, además de Palacio, deberán dar explicación acerca de su rol en la firma y ejecución de los contratos celebrados entre el 7 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 las ex subdirectoras del área Ambiental del AMVA Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla. Igualmente fue llamado a que dé sus explicaciones Juan Alberto Cardona Henao, quien fungió como contador de los bomberos.

Para los cuatro, el fiscal pedirá que se impute los cargos de presunto peculado por apropiación, interés indebido en celebración de contratos y falsedad en documento privado.

EL COLOMBIANO conoció así mismo que el fiscal pedirá que el juez le dicte a Palacio medida intramural mientras que avanza el proceso.

La audiencia en la que se espera que se defina esa solicitud tendrá lugar de manera virtual en un juzgado penal de Medellín con funciones de control de garantías.

En la mañana, el alcalde Federico Gutiérrez adelantó que la Fiscalía pedirá una pena superior a los 30 años contra el exdirector del AMVA.

“Ojalá cuente todo, porque este hecho va directamente relacionado con toda una estructura criminal que se generó y que crearon en Medellín para robarse la ciudad, en cabezada desde el alcalde anterior, de su hermano y de todas esas personas que se prestaron para ese robo”, dijo el mandatario.

“En la argumentación de la Fiscalía será muy importante que se reconozca de una vez por todas toda esa organización criminal como un GDO, un Grupo de Delincuencia Organizada, porque esto no es un caso individual, van 55 imputados por corrupción, incluido el jefe de la banda; lo que hicieron fue crear una organización delictiva de manera premeditada para robarse la ciudad, y tienen que responder”, apuntó el mandatario.

Los lazos con Miguel Quintero

En las audiencias que se realizaron desde octubre pasado se revelaron detalles de cómo habría operado en el AMVA un tinglado de corrupción para controlar el presupuesto de la entidad y la contratación dentro de la misma. Por ejemplo, el fiscal anticorrupción que lleva el caso, develó el correo enviado por un testigo a la Veeduría Todos por Medellín, quien a la vez habría participado en esas acciones. En él menciona que este entramado habría estado en cabeza de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, con participación además del ex subdirector financiero del AMVA Álvaro Villada.

Además, apunta que parte del dinero por los contratos que se investigan fue destinado a la financiación de la campaña de Cadavid para la Cámara de Representantes.

“Los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero y, desde la estructura de la entidad, Álvaro Villada”, apunta el texto.

Desde 2024, Villada está imputado por presunta asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, aunque no por el asunto de la contratación de los bomberos, sino por otros contratos por más de $18.000 millones, relacionados con el Parque de las Aguas.

No obstante, el revelador correo a Todos por Medellín da a entender que estos casos no son aislados, sino que obedecerían a un modus operandi común, incluso para apropiarse de recursos en otras dependencias distritales que habrían sido controladas por Miguel Quintero, como Metroparques, el Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

Tampoco hay que olvidar que Palacio siempre fue señalado como una ficha puesta por Miguel Quintero en el Área. De hecho, el mismo exdirector ha reconocido en entrevistas cierta “paternidad” política de ese Quintero, quien le dio su primer trabajo como integrante de su equipo de apoyo cuando fue concejal de Medellín (2010-2014).

Hasta ahora, quienes han estado cerca de este proceso se habían preguntado por qué Palacio no había sido llamado a dar cuentas ante la justicia, pues parecía evidente que alguna participación debía haber tenido, por acción u omisión.

Igualmente, ya hay una persona directamente implicada penalmente en el caso del Parque de las Aguas que está dando información dentro de un principio de oportunidad que ya fue avalado por el juez, y quienes conocen el caso apuntan que esto dinamizará los demás procesos por presunta corrupción que se habrían cometido en el periodo de la alcaldía de Daniel Quintero. Así mismo, animaría a otros a dar información a cambio de beneficios.

Hay que tener en cuenta así mismo que el papá de Juan David Palacio, Óscar Iván Palacio, es candidato al Senado de la República con el aval del Partido Verde.

