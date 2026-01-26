Le llegó la hora al exdirector del Área Metropolitana Juan David Palacio: esta tarde un juez decide si va o no a la cárcel

Para las 3:30 de este lunes, 26 de enero, está programada la audiencia de imputación al exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Juan David Palacio y de tres personas más por presunta corrupción.

Si el juez avala la solicitud de la Fiscalía en ese sentido, el número de imputados por hechos presuntamente irregulares relacionados con la administración pública de Medellín el periodo del exalcalde Daniel Quintero, se completaría con 55 personas imputadas, la mayoría funcionarios.

Palacio fue vinculado por un fiscal anticorrupción al proceso penal por una contratación superior a 18.000 millones de pesos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, entre los años 2020 y 2021. Este es un caso en el que se habrían presentado direccionamiento de contratos y desviación de recursos públicos.

Por este asunto están presos el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, y la funcionaria del Área María Yaneth Rúa, quien fungió como supervisora en esa contratación. También figura vinculado el exjefe de la agrupación de socorro mencionada, Elkin González, el cual fue inicialmente aprehendido, pero luego el juez determinó dejarlo en libertad debido a que, en su concepto, no representaba un peligro para la sociedad ni para la investigación al respecto.

En esta nueva diligencia, además de Palacio, deberán dar explicación acerca de su rol en la firma y ejecución de los contratos celebrados entre el 7 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 las ex subdirectoras del área Ambiental del AMVA Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla. Igualmente fue llamado a que dé sus explicaciones Juan Alberto Cardona Henao, quien fungió como contador de los bomberos.

Para los cuatro, el fiscal pedirá que se impute los cargos de presunto peculado por apropiación, interés indebido en celebración de contratos y falsedad en documento privado.

EL COLOMBIANO conoció así mismo que el fiscal pedirá que el juez le dicte a Palacio medida intramural mientras que avanza el proceso.

La audiencia en la que se espera que se defina esa solicitud tendrá lugar de manera virtual en un juzgado penal de Medellín con funciones de control de garantías.

En la mañana, el alcalde Federico Gutiérrez adelantó que la Fiscalía pedirá una pena superior a los 30 años contra el exdirector del AMVA.

“Ojalá cuente todo, porque este hecho va directamente relacionado con toda una estructura criminal que se generó y que crearon en Medellín para robarse la ciudad, en cabezada desde el alcalde anterior, de su hermano y de todas esas personas que se prestaron para ese robo”, dijo el mandatario.

“En la argumentación de la Fiscalía será muy importante que se reconozca de una vez por todas toda esa organización criminal como un GDO, un Grupo de Delincuencia Organizada, porque esto no es un caso individual, van 55 imputados por corrupción, incluido el jefe de la banda; lo que hicieron fue crear una organización delictiva de manera premeditada para robarse la ciudad, y tienen que responder”, apuntó el mandatario.