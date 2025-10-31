Están amenazando a testigos de la corrupción en Medellín, denuncia el alcalde Federico Gutiérrez

Varios testigos dentro de investigaciones por presunta corrupción ocurrida en la administración de Daniel Quintero en Medellín estarían siendo amenazados, según denunció el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

Debido a esto, el mandatario local les pidió a las autoridades que les brinden protección y en especial a uno de los presuntos implicados que está buscando un principio de oportunidad con beneficios judiciales a cambio de contar cómo operaba parte de este entramado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, una entidad que aunque no es directamente del Distrito, sí depende en buena medida de él para la elección de sus directivos.

Le recomendamos leer: Más de 500 hallazgos de presunta corrupción en Medellín generan otro roce entre Federico Gutiérrez y aliados de Quintero

“Yo espero que la Fiscalía, que ha venido avanzando en sus investigaciones y ha dado resultados muy importantes, siga dando esos resultados; ojalá le den ese principio de oportunidad; ojalá le den protección, porque sé que hay muchos testigos amenazados, y que no tengamos algo que lamentar. Que cuiden la vida de los testigos”, dijo Gutiérrez.

“Que ya uno de la banda sea el que busque un principio de oportunidad ante la Fiscalía y se acerque y quiera contar cómo fue todo, eso ya es muy importante, porque ya están acorralados”, agregó.