Dos policías habrían convertido un operativo en negocio: pidieron plata por no retener una moto

Dos policías fueron judicializados por tratar de sobornar mediante la exigencia de dinero a cambio de no inmovilizarle una motocicleta en Medellín.

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Según informó la Fiscalía General de la Nación, los uniformados comprometidos en este caso de corrupción serían los subintendentes de la Policía Bryan Stiven Arango Álvarez y Jhonny Alejandro Casas Cardozo.

Según el expediente, los hechos que son materia de investigación ocurrieron durante la madrugada del 16 de octubre de 2025. En esa fecha, en inmediaciones del Barrio Trinidad, Arango Álvarez retuvo a un hombre que iba con otra persona a bordo de una moto hurtada.

Como producto del procedimiento, luego al conductor lo llevaron a la estación de Policía del barrio Belén y allí el subintendente le habría manifestado que la situación se le estaba complicando más porque, además de que el vehículo era robado, su pase de conducción era falso.

Igualmente, le habría exigido plata supuestamente para comprar combustible para la camioneta policial, a cambio de dejarlo ir.

También, de acuerdo con el material consignado en el expediente del caso, se pudo constatar que, efectivamente, al uniformado le consignaron dinero en una cuenta que le suministraron al retenido.

Pero el relato no para ahí, porque dos semanas después de esto, en la misma sede policial, Casas Cardozo recibió otra suma de dinero para devolver el vehículo a su legítimo dueño. Pero fuera de eso, investigadores establecieron que la moto inmovilizada nunca fue dejada a disposición de las autoridades judiciales.

Arango Álvarez y Casas Cardozo tendrán que responder por presunta concusión y cohecho propio, respectivamente, cargos por los cuales fueron imputados.

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En la audiencia inicial, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.

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