Así será el operativo de la Fuerza Pública para la segunda vuelta presidencial en Antioquia

Alrededor de 19.000 efectivos de la Fuerza Pública serán desplegados en toda la geografía antioqueña para buscar garantizar la tranquilidad durante los comicios electorales de segunda vuelta presidencial que se celebran el próximo domingo, 21 de junio.

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El gobernador, Andrés Julián Rendón, informó que el dispositivo de seguridad que está planeado involucrará a 12. 160 soldados, 6.342 policiales y 227 miembros de la Armada Nacional, pero fuera de eso habrá monitoreo y vigilancia desde el aire a través de los patrullajes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Estos datos los suministró el mandatario regional después del Comité Departamental de Seguimiento Electoral que se realizó en la sede de la Gobernación este miércoles.

“A nosotros, como autoridades, nos corresponde garantizarles a todos y cada uno de los antioqueños que habitan el territorio, sin importar que estén en la más alejada de las veredas, que puedan ejercer su derecho al voto y que puedan votar por quien les dé la gana”, dijo Rendón.

El mandatario seccional Rendón detalló que en el territorio antioqueño habrá habilitados 1.280 puestos de votación con 16.388 mesas.

Por su parte, el coronel Daniel Barrera, quien se desempeña como oficial de operaciones de la Séptima División, señaló que “el Ejército Nacional en Antioquia tiene asignados 398 puestos “para garantizar la seguridad de la población civil, que ejerza su derecho al voto y podamos tener una jornada sin ningún contratiempo”.

Fuera de todo lo anterior, la administración departamental, la Registraduría, la Fuerza Pública y las demás autoridades competentes mantendrán activos los protocolos de monitoreo y atención para garantizar unas elecciones seguras, transparentes y con plenas garantías para todos los ciudadanos en esta sección del país.

El delegado de la Registraduría Nacional por Antioquia, Adolfo Fernández, informó que el despliegue de funcionarios de su entidad para llevar el material electoral a los sitios más alejados de la geografía departamental comienza desde este jueves.

“Estaremos atentos a que esta jornada ocurra con total normalidad”, apuntó.

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Los ciudadanos con posibilidades legales para depositar su respaldo a cualquiera de los dos candidatos que se miden en la contienda, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, son 5’448.000. Además, hay inscritos 114.000 jurados de votación.

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