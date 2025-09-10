El representante de Cyan era tan cercano a la pasada administración de Medellín que ya lo llamaban “Mauricio Quintero”

Las interceptaciones ordenadas como parte de la indagación que hace la Fiscalía por los presuntos hechos de corrupción de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín han arrojado información importante sobre la cual ya se han producido acusaciones e imputaciones; pero además estas también arrojan detalles curiosos, por ejemplo que algunos de los aliados del exmandatario no tenían reparos de calificarlo como “corrupto”.

Así lo revelan por ejemplo las llamadas a cuyas transcripciones tuvo acceso EL COLOMBIANO, y que le grabaron a Mauricio Jaramillo, el representante legal de la firma Cyan Eventos y Logística, quien hoy día se encuentra imputado por los presuntos delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.

El 13 de julio de 2022, alguien identificado como Dany o Daniel llama a Jaramillo y al principio le hace la chanza de que ya a él lo llaman Daniel Jaramillo, lo cual denota la cercanía que le reconoce, bien con el propio alcalde Daniel Quintero o con su hermano Miguel, quien era considerado como el poder en la sombra en entidades como el Área Metropolitana, Inder, Metroparques y la Empresa de Desarrollo Urbano.

Y en este caso el dato es relevante porque justamente Jaramillo era uno de los contratistas más consentidos de Metroparques, al punto de que obtuvo contratos pagados de fondos del Presupuesto Participativo gestionados en el marco de convenios interadministrativos entre esa entidad y el Inder (donde Jorge Enrique Liévano, otra presunta ficha de Miguel Quintero era gerente), por casi $22.000 millones, más un trato para usufructuar una zona del Aeroparque Juan Pablo II.

Después del comentario ambos se ríen y pasan a hablar del negocio de una moto NMAX donde Dany o Daniel interviene como proveedor y Jaramillo actúa como comprador. El precio son 14.711.000 pesos y el gerente de Cyan se queja porque el precio subió mucho, ante lo cual el otro apunta que le preocupa la posible subida del dólar y la crisis económica que se avecina.