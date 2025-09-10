x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El representante de Cyan era tan cercano a la pasada administración de Medellín que ya lo llamaban “Mauricio Quintero”

Interceptaciones muestran que había un afán en Metroparques por ayudarle a Mauricio Jaramillo cuando se dieron denuncias por la contratación que hoy tienen imputados a este directivo y a varios exfuncionarios.

  • El representante de Cyan Eventos, Mauricio Jaramillo, estaba prevenido por lo que estaban publicando los medios de comunicación sobre él. FOTO: TOMADA DE LA WEB
    El representante de Cyan Eventos, Mauricio Jaramillo, estaba prevenido por lo que estaban publicando los medios de comunicación sobre él. FOTO: TOMADA DE LA WEB
  • El representante de Cyan era tan cercano a la pasada administración de Medellín que ya lo llamaban “Mauricio Quintero”
  • El representante de Cyan era tan cercano a la pasada administración de Medellín que ya lo llamaban “Mauricio Quintero”
  • El representante de Cyan era tan cercano a la pasada administración de Medellín que ya lo llamaban “Mauricio Quintero”
Redacción El Colombiano
10 de septiembre de 2025
bookmark

Las interceptaciones ordenadas como parte de la indagación que hace la Fiscalía por los presuntos hechos de corrupción de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín han arrojado información importante sobre la cual ya se han producido acusaciones e imputaciones; pero además estas también arrojan detalles curiosos, por ejemplo que algunos de los aliados del exmandatario no tenían reparos de calificarlo como “corrupto”.

Le recomendamos leer: Fiscalía imputa a exgerente de Metroparques y a mega contratista de Quintero por contrato de Presupuesto Participativo

Así lo revelan por ejemplo las llamadas a cuyas transcripciones tuvo acceso EL COLOMBIANO, y que le grabaron a Mauricio Jaramillo, el representante legal de la firma Cyan Eventos y Logística, quien hoy día se encuentra imputado por los presuntos delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.

El 13 de julio de 2022, alguien identificado como Dany o Daniel llama a Jaramillo y al principio le hace la chanza de que ya a él lo llaman Daniel Jaramillo, lo cual denota la cercanía que le reconoce, bien con el propio alcalde Daniel Quintero o con su hermano Miguel, quien era considerado como el poder en la sombra en entidades como el Área Metropolitana, Inder, Metroparques y la Empresa de Desarrollo Urbano.

Y en este caso el dato es relevante porque justamente Jaramillo era uno de los contratistas más consentidos de Metroparques, al punto de que obtuvo contratos pagados de fondos del Presupuesto Participativo gestionados en el marco de convenios interadministrativos entre esa entidad y el Inder (donde Jorge Enrique Liévano, otra presunta ficha de Miguel Quintero era gerente), por casi $22.000 millones, más un trato para usufructuar una zona del Aeroparque Juan Pablo II.

Después del comentario ambos se ríen y pasan a hablar del negocio de una moto NMAX donde Dany o Daniel interviene como proveedor y Jaramillo actúa como comprador. El precio son 14.711.000 pesos y el gerente de Cyan se queja porque el precio subió mucho, ante lo cual el otro apunta que le preocupa la posible subida del dólar y la crisis económica que se avecina.

El representante de Cyan era tan cercano a la pasada administración de Medellín que ya lo llamaban “Mauricio Quintero”

“Este país se va a volver mierda... si seguimos creyendo que eso no va a ser así estamos jodidos”, dice y añade que “hay que ser muy ignorantes para creer que ese animal de monte va a hacer algo bien hecho; es como creer que Quintero no es un bandido”, dice.

Además, le sugerimos ver: Niegan insolvencia a Cyan, el mega contratista ‘consentido’ de la administración de Daniel Quintero

Lo extraño es que para hacerle ese comentario debió tener mucho grado de confianza con Jaramillo, pero más raro todavía es que no recibe ninguna réplica o reproche del reconocido aliado del Alcalde, porque de hecho le aportó carpas y logística para la campaña que lo llevó al primer cargo de Medellín no lo contradice.

En vez de eso, el diálogo culmina con Dany explicándole que le está dejando barata la moto, porque el precio al público es casi 600.000 pesos mayor al que le está dando.

En ese tiempo ya se venían ventilando las denuncias por contratación directa en la que Jaramillo era uno de los consentidos de la administración y este parecía asustado con eso.

En una llamada interceptada el 19 de junio en la tarde, otra persona le había dicho a Jaramillo si había visto un reportaje de EL COLOMBIANO publicado en esa fecha y le comenta que “ya le pusieron la lupa al Área Metropolitana”.

El representante de Cyan era tan cercano a la pasada administración de Medellín que ya lo llamaban “Mauricio Quintero”

-“¿A mí?, pregunta Jaramillo

-No, a otro, pero están mejor dicho... dándole durísimo hermano. Si gana Petro eso nos conviene huevón (...) tanta huevonada para que le baje los humos a esa gente -le dice el interlocutor.

-Sí marica, totalmente -apunta Jaramillo y se refiere posteriormente a un informe de 200 páginas de la Veeduría Todos por Medellín donde al parecer menciona el tema de los eventos culturales contratados.

Como complemento, aparece una interceptación al número de Carlos Jaramillo, un abogado de Metroparques. El 11 de julio este recibe una llamada de otra persona de nombre Andrés, al parecer de la misma entidad, y este le dice que la idea es colaborarle a Cyan para contestar una tutela de Todos por Medellín acerca de la contratación.

-Claro que con la mínima información, pero dar respuesta -dice Andrés.

Carlos le dice que lo van a llamar y que la idea es que se encuentre con ellos (los de Cyan).

Además, le puede interesar: Exfiscal Montealegre, nuevo defensor de implicado en el escándalo del Inder y Metroparques

El representante de Cyan era tan cercano a la pasada administración de Medellín que ya lo llamaban “Mauricio Quintero”

Posteriormente Carlos Jaramillo apunta que “están montados en la catapila con esas cosas” y Andrés hace el comentario de que seguramente la información va a ser perjudicial porque va a mostrar una utilidad muy alta y eso va a salir en los periódicos.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida