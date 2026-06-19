Hospital General de Medellín suspenderá atención a usuarios de Fomag y Asmet Salud por millonaria deuda

El Hospital General de Medellín informó que a partir del próximo lunes, 22 de junio, dejará de atender a las personas afiliadas al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y a la EPS Asmet Salud.

Le recomendamos leer: Hasta murió un bebé en crisis de hospital en Medellín y el nuevo supersalud Quintero, siendo alcalde, miró para otro lado

La drástica determinación se debe a que entre esas dos entidades tienen una deuda acumulada con el centro asistencial superior a los 5.000 millones de pesos.

Las acreencias mayores están a nombre de Asmet Salud, que tiene cuentas por pagar con el HGM por 3.502 millones, en tanto que el Fomag le adeuda a la institución 1.593 millones.

“Estos incumplimientos en los pagos pactados afectan de manera grave el flujo de caja del HGM y ponen en riesgo la prestación oportuna y continua de los servicios de salud y, por tanto, impactan directamente la atención de todos los pacientes y usuarios de la Institución”, explicó el Hospital en un comunicado en el que aclaró que el servicio hacia los pacientes que provengan de las dos entidades solo se restablecerá cuando estas garanticen los pagos respectivos.

Aclaró, sin embargo, que continuará brindándoles atención de urgencia y todos los servicios que tengan que ver con condiciones que pongan en riesgo las vidas de los pacientes.

A mediados de abril, el alcalde Federico Gutiérrez hizo pública la información acerca de la crisis económica que vive y que no es más que sintomática de la problemática general del sistema de salud en el país por las cuentas que no le pagan las EPS y los giros que no llegan de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Las acreencias totales que no habían honrado entonces las EPS sumaban 270.000 millones de pesos y solo la Aders, que es como el banco de la salud en el país, estaba entonces retrasada en desembolsos por 22.900 millones de pesos.

Solo que la administradora de recursos de la salud niega que tenga estos compromisos sin cumplir y en cambio ha dicho que solo en lo corrido de 2026 le ha transferido al general cerca de $58.000 mil millones.

También le sugerimos ver: Minsalud extendió la intervención a Asmet Salud EPS y completará así cuatro años

Con relación a Asmet Salud, justamente hace poco más de una semana el Ministerio de Salud anunció la prolongación de la intervención forzosa administrativa que vencía el 11 de junio. Con la nueva resolución, el control del Gobierno frente a la aseguradora se extenderá hasta el 12 de junio de 2027 o antes si así lo determina la Superintendencia de Salud.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.