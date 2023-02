Cuarta fecha de RBD: ¿inflaron un concierto para tener réditos políticos?

Ha sido toda una rareza la ebullición de fanáticos de RBD, pero más raro aún ha sido la lista de conciertos que el grupo mexicano dará en Medellín: se levanta una piedra y aparece uno, ya vamos para la cuarta fecha. Las boletas se agotan en horas y más de una persona se queja porque después de filas virtuales eternas no logra su dicha.

Conocedores de la industria del espectáculo en Medellín no encuentran explicación para ese fenómeno. “Cuando vino Madonna, casi no llenamos el segundo día”, explica una persona de la organización. “En el segundo de Daddy Yankee el año pasado se veían los vacíos”, recuerda un asistente. Karol G, la popular Bichota, en el pico de su fama el año pasado solo llenó el Atanasio Girardot dos veces. Ni Bad Bunny se atrevió a tener más de dos noches en Medellín. Y J Balvin dijo, como gran sueño, que le gustaría hacer tres shows seguidos. Pero aún no los ha hecho.

¿Si los pesos pesados de la música que están vigentes no han logrado tener cuatro fechas, como podría lograrlo un grupo que se retiró en 2008 y que además tiene poco repertorio? Se preguntan los conocedores.

Los más suspicaces advierten que los conciertos de RBD serán el 3, 4, 5 y 6 de noviembre, seis días después de las elecciones a la Alcaldía de Medellín. Y surge la pregunta de si esas boletas terminarán en alguna campaña política o se entregarán a cambio de votos.

El caso de los conciertos de RBD es todo un misterio para algunos ingenieros consultados para este artículo, pues no entienden cómo una fila virtual no dio abasto en tres oportunidades. “Hice fila tres veces para comprar boletas con mi novia y siempre se agotaban, al final compramos en una localidad no tan buena y cada tiquete valió más de 1 millón de pesos”, comenta un comprador.

Los ingenieros explican que el portal www.eticket.co no cuenta con la doble autenticación, conocido como Google reCaptcha, que “se utiliza para que los bots no puedan completar formularios de forma malintencionada en nombre de un ser humano”.

Se cree que las filas virtuales para las distintas fechas de RBD pudieron sufrir un ataque DDoS, que consiste —según Kaspersky— en enviar “varias solicitudes al recurso web atacado, con la intención de desbordar la capacidad del sitio web para administrar varias solicitudes y evitar que este funcione correctamente”.

Si ese fuera el caso, el ataque de boys pudo venir por parte de revendedores que querían un gran calado de tiquetes, o pudo venir por algún político interesado en regalar unas cuantas entradas.

No ha dejado de ser extraño que el alcalde Daniel Quintero ha usado todas las etapas de venta del concierto para tapar con humo el proceso penal que hay en contra de tres exfuncionarios de su Alcaldía por presunta corrupción en Buen Comienzo.

En los últimos dos años la administración distrital ha usado los conciertos para hacerse publicidad: influencers de Medellín y Bogotá terminaron publicando fotos al lado del alcalde Daniel Quintero en conciertos de Karol G, Maluma y Bad Bunny.