¿Petro se desmarca de Carlos Ramón González? Dijo que “entró al Gobierno como militante de Alianza Verde”

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas de la exalcaldesa Claudia López por el escándalo que rodea a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y hoy prófugo de la justicia, asegurando que el exfuncionario llegó a su administración como miembro de la Alianza Verde, partido del cual López ha sido una de las principales figuras. La polémica surgió luego de que Noticias RCN revelara un documento en el que la Embajada de Colombia en Nicaragua solicitó la renovación de la residencia de González, imputado por la Fiscalía por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). López reaccionó ante la noticia: “¡Tras de ladrones, bufones! Primero se corrompen, luego se encubren, luego le tramitan la evasión a la justicia colombiana en Nicaragua y ahora ‘se pide la extradición’. ¡Hipócrita! Traidor de la confianza de la gente y del anhelo de cambio”.

Petro le respondió, en lo que parece desmarcándose de González, y señalando a López: “Carlos Ramón González era el presidente de su partido político. Con él hizo todas sus campañas electorales. En esa condición entró al Gobierno. La señora Ortiz y el señor Carlos Ramón entraron como militantes de su partido. (...) Parte de los recursos robados a mi Gobierno y al pueblo fueron a la campaña de Iván Name, en su partido”.

González, con pasado en el M-19 y vínculos estrechos con Petro y Claudia López, ha sido jefe político, prestamista e impulsor de candidaturas en la Alianza Verde. En el Gobierno, además de dirigir el Dapre, lideró la Dirección Nacional de Inteligencia.

El documento de la discordia

Según Noticias RCN, la Embajada de Colombia en Nicaragua envió el 21 de mayo de 2025 una carta al Ministerio de Migración y Extranjería de ese país solicitando “regularizar el estado migratorio y renovar la residencia” de González, cuya estadía allí se remonta a noviembre de 2024. La fecha coincide con el día en que la Fiscalía le imputó cargos por cohecho, peculado y lavado de activos. En julio de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión y orden de captura, advirtiendo riesgo de fuga. Sin embargo, hasta hoy no ha sido detenido y permanece en Nicaragua. Le puede interesar: Carlos Ramón González fue huésped de lujo en embajada colombiana en Nicaragua mientras aquí lo investigaban por corrupción

Negaciones y defensas