Pa’ cualquier lado menos para la casa: este fin de semana hay fiestas por todo Antioquia

Este puente festivo entre el 16 y el 18 de agosto hay celebraciones y fiestas populares por todo el departamento para no perderse y compartir con familia y amigos. Hay buenos conciertos para bailar y buena comida para disfrutar, con moderación y responsabilidad, por supuesto.
¡Prográmese! Ya vienen las Fiestas del Maíz en Sonsón
En Sonsón, al Oriente de Antioquia, se están celebrando las tradicionales Fiestas del Maíz con una amplísima programación cultural que empezó desde el miércoles 13 de agosto con un conversatorio sobre la memoria del municipio, e irá hasta el próximo domingo con un concierto en el parque principal donde se presentarán cantantes y agrupaciones de la talla de Luis Alberto Posada y Rikarena.